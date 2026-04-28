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¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?
¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:
GORRA.- Este hombre enciende un petardo, lo coloca en la gorra y se la pone en la cabeza. En solo unos segundos, el petardo explota en toda su cabeza
BICICLETA.- Este chico presume haciendo virguerías sobre la bicicleta. Cuando pasa una pierna por detrás, pierde la chancleta, el pie toca con la rueda y él se desequilibra y sufre una aparatosa caída.
PANTALÓN.- Esta chica intenta una pose imposible ante la cámara. Cuando sube la pierna por encima del bolardo, se le engancha la pernera del pantalón y cae estrepitosamente al suelo.
BARANDILLA.- Este chico apoya el culo en la barandilla para bajar las escaleras. Pero es lo único que hace, pues al momento se inclina hacia atrás y cae de espaldas.
TEJADO.- Un joven va a buscar una pelota que está en un tejado. No es consciente de la fragilidad del material por el que la camina y eso hace que con su peso lo acabe hundiendo.
SALTO.- Un hombre salta de un lado a otro de una mesa colocada en horizontal. En uno de los saltos, no calcula bien y no llega a cruzar, cayendo sobre la tabla que se parte bajo sus pies.
ESPEJO.- En este laberinto, un joven corre creyendo que ha encontrado la salida. Pero se equivoca y lo que hace es estamparse contra un espejo.
CARRERA.- Un grupo de amigos están sentados en la calle mientras uno de ellos hace la rueda y sale corriendo. Al hacerlo, pone mal uno de los pies, se desequilibra y se va de lado, desapareciendo en una zanja.
MOTO.- Un chico se prepara para hacer un truco con su minimoto. De repente, el vehículo se le descontrola y acaba estampándose contra una valla de madera.
NEVERA.- Unos amigos juegan a la gallinita ciega y uno se esconde encima de una nevera. Cuando el amigo mueve el electrodoméstico, el joven pierde el equilibrio y cae al suelo.