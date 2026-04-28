¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

GORRA.- Este hombre enciende un petardo, lo coloca en la gorra y se la pone en la cabeza. En solo unos segundos, el petardo explota en toda su cabeza

BICICLETA.- Este chico presume haciendo virguerías sobre la bicicleta. Cuando pasa una pierna por detrás, pierde la chancleta, el pie toca con la rueda y él se desequilibra y sufre una aparatosa caída.

PANTALÓN.- Esta chica intenta una pose imposible ante la cámara. Cuando sube la pierna por encima del bolardo, se le engancha la pernera del pantalón y cae estrepitosamente al suelo.

BARANDILLA.- Este chico apoya el culo en la barandilla para bajar las escaleras. Pero es lo único que hace, pues al momento se inclina hacia atrás y cae de espaldas.

TEJADO.- Un joven va a buscar una pelota que está en un tejado. No es consciente de la fragilidad del material por el que la camina y eso hace que con su peso lo acabe hundiendo.

SALTO.- Un hombre salta de un lado a otro de una mesa colocada en horizontal. En uno de los saltos, no calcula bien y no llega a cruzar, cayendo sobre la tabla que se parte bajo sus pies.

ESPEJO.- En este laberinto, un joven corre creyendo que ha encontrado la salida. Pero se equivoca y lo que hace es estamparse contra un espejo.

CARRERA.- Un grupo de amigos están sentados en la calle mientras uno de ellos hace la rueda y sale corriendo. Al hacerlo, pone mal uno de los pies, se desequilibra y se va de lado, desapareciendo en una zanja.

MOTO.- Un chico se prepara para hacer un truco con su minimoto. De repente, el vehículo se le descontrola y acaba estampándose contra una valla de madera.

NEVERA.- Unos amigos juegan a la gallinita ciega y uno se esconde encima de una nevera. Cuando el amigo mueve el electrodoméstico, el joven pierde el equilibrio y cae al suelo.