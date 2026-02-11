¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos El imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Armario.- Una chica se sube a la encimera de la cocina a cantar pero tiene mala suerte, y al echarse hacia adelante se le queda el pantalón enganchado en el tirador del armario. Se queda suspendida en el aire unos segundos y seguidamente se estampa contra el suelo.

Champán.- Un par de amigos deciden que la mejor manera de divertirse es abriendo una botella de champagne y que el corcho salga disparado hacia las partes íntimas. Uno de ellos se baja el pantalón, el otro, abre la botella y el resultado es justo el que se esperaba: un inmenso dolor.

Taburete.- Un hombre hace parkour en su casa saltando desde varios taburetes a las camas. A la hora de apoyarse en uno de ellos, se rompe en pedazos y se cae de espalda contra el suelo.

Colchón.- Un hombre pone un colchón en las escaleras de su casa para bajar deslizándose sobre él. Se arrodilla para tumbarse, calcula mal el movimiento y acaba dándose de cara contra el suelo.

Techo.- Un hombre en evidente estado de embriaguez le da un puñetazo a un pilar de un cobertizo. Al hacerlo lo tira abajo y hace que el techo le caiga sobre la cabeza.

Escalera.- Un hombre decide bajar las escaleras de su casa deslizándose por la barandilla, pero el resultado no acaba de la mejor manera. Se coloca para iniciar la bajada, no calcula bien y acaba cayendo al vacío al piso de abajo, arrollando con él a la mujer que lo observa.

Petardo.- Un hombre trata de lanzar un petardo en una boda. Cuando lo enciende, otro tipo lo coge con sus manos y le da la vuelta, de forma que cuando explota, lo deja totalmente chamuscado.

Desnudo.- Este hombre pretende saltar al lago dando una voltereta hacia atrás. No cuenta con que el agua está congelada y se pega un cabezazo contra la placa de hielo.

Persiana.- Un chico presume de subir la persiana de su negocio con una facilidad pasmosa. Pero cuando está arriba, se descuelga y le da un buen golpe en la nuca.

Peineta.- Un ciclista le hace una peineta al conductor de detrás por acosarle. Al hacerlo no se fija en lo que tiene delante y eso hace que acabe saliéndose de la carretera.

¡Vota por tu vídeo favorito!