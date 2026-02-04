¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Serpiente.- Estos tres amigos, ya creciditos, deciden saltar a la comba. Como no tienen cuerda, lo hacen ¡usando una anaconda! En uno de los saltos el chico se tropieza con el animal y cae de espaldas al suelo.

Salto.- Un chico corre para coger carrerilla y saltar sobre una cama elástica. Pretende pasar por encima de la valla pero el salto no es suficientemente largo y cae sobre ella.

Torre.- Estos chicos están decididos a realizar una torre humana subiéndose uno encima de otro. Cuando están los tres colocados, el que más peso soporta pierde el equilibrio y cae todos al suelo.

Piscina.- Un hombre intenta lanzarse a una piscina desde lo alto de una escalera. Pero la escalera se abre y él de plancha contra el bordillo.

Fuego.- Un chico prende fuego a un papel y pretende quemar un viejo sofá, pero la llamarada se proyecta sobre él y tiene que marchar con los zapatos ardiendo.

Pala.- Dos hombres pretenden mover un pesado objeto haciendo palanca. Pero pesa tanto que uno de ellos sale volando, mientras que el tronco que estaban usando golpea al otro en la cabeza.

Columpio.- Un chico está sentado en una cuerda enganchada en las palas de una carretilla, aprovechando el descanso de su trabajo. Cuando su compañero se dispone a columpiarlo, la cuerda se desliza y el trabajador cae al suelo.

Nieve.- Este hombre pretende meterse de cabeza en un montón de nieve acumulada en la carretera. Pero no está tan blanda como él creía, así que, en lugar de sumergirse en ella, cae de plancha sobre la nieve.

Maleta.- Este chico se mete dentro de una maleta y pretende deslizarse por unas escaleras. Pero la maleta gira 90 grados y el chico y la maleta bajan haciendo la croqueta.

Agua.- Este chico, aprovechando las bajas temperaturas, tira agua hirviendo sobre él para que se congele antes de que le toque. Pero el experimento no sale como esperaba y se quema la cabeza y los brazos cuando el agua le cae encima.

¡Vota por tu vídeo favorito!