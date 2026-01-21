¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?
¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?
El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:
Esquiador.- Un esquiador trata de bajar unas escaleras con sus esquís. Coge tanta velocidad que se desequilibra y acaba cayendo al suelo.
Dibujo.- Un joven trata de hacer un dibujo en la nieve con la suela de sus zapatos. Al dar saltitos hacia atrás, resbala y cae de frente.
Ventilador.- Un joven se sube a dos sillas, poniendo un pie en cada una. No ve que encima suyo hay un ventilador y las aspas le acaban golpeando en la cabeza.
Mesa-. Esta chica está de pie sobre el techo de su coche y desde allí salta sobre una mesa plegable. No consigue partirla con su hombro y cae de cabeza al suelo nevado.
Andador.- Este chico está de rodillas sobre el andador de su abuelo. Intenta bajar por una rampa de la calle pero al llegar al bordillo, su particular “patinete” se encalla y cae al suelo.
Cama.- Una mujer llega a su casa bastante perjudicada. Sube las escaleras con dificultad y se tira de plancha a la cama, pero está demasiado lejos del colchón y aterriza en el suelo.
Voltereta- Estos dos amigos intentan hacer una voltereta hacia atrás en la arena. Uno pone las manos y el otro coloca el pie, pero no se da demasiado impulso y termina cayendo de cabeza al suelo.
Escalera.- Un chico salta los endebles peldaños de madera de una escalera. Con el primer impacto se doblan, pero con el segundo se rompen y él acaba colgando de los brazos.
Tubo.- Un joven hace equilibrios encima de un tubo. El tubo rueda, él pierde la estabilidad y cae de cara contra el suelo.
Carrito.- Un joven se sube a un carrito de bebés y deja que su amigo le empuje. El cochecito frena de manera inesperada y el chico sale disparado.
¡Vota por tu vídeo favorito!