¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Esquiador.- Un esquiador trata de bajar unas escaleras con sus esquís. Coge tanta velocidad que se desequilibra y acaba cayendo al suelo.

Dibujo.- Un joven trata de hacer un dibujo en la nieve con la suela de sus zapatos. Al dar saltitos hacia atrás, resbala y cae de frente.

Ventilador.- Un joven se sube a dos sillas, poniendo un pie en cada una. No ve que encima suyo hay un ventilador y las aspas le acaban golpeando en la cabeza.

Mesa-. Esta chica está de pie sobre el techo de su coche y desde allí salta sobre una mesa plegable. No consigue partirla con su hombro y cae de cabeza al suelo nevado.

Andador.- Este chico está de rodillas sobre el andador de su abuelo. Intenta bajar por una rampa de la calle pero al llegar al bordillo, su particular “patinete” se encalla y cae al suelo.

Cama.- Una mujer llega a su casa bastante perjudicada. Sube las escaleras con dificultad y se tira de plancha a la cama, pero está demasiado lejos del colchón y aterriza en el suelo.

Voltereta- Estos dos amigos intentan hacer una voltereta hacia atrás en la arena. Uno pone las manos y el otro coloca el pie, pero no se da demasiado impulso y termina cayendo de cabeza al suelo.

Escalera.- Un chico salta los endebles peldaños de madera de una escalera. Con el primer impacto se doblan, pero con el segundo se rompen y él acaba colgando de los brazos.

Tubo.- Un joven hace equilibrios encima de un tubo. El tubo rueda, él pierde la estabilidad y cae de cara contra el suelo.

Carrito.- Un joven se sube a un carrito de bebés y deja que su amigo le empuje. El cochecito frena de manera inesperada y el chico sale disparado.

