¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Muro.- Un hombre intenta derribar el tejadillo de un muro. Lo hace con tan poca precisión y apoyado de forma tan insegura que, cuando el tejado cae, empuja el muro y los ladrillos le acaban lanzando al suelo.

Moto.- Intentando vacilar a sus amigos, el chico pone la moto al borde de la piscina para salpicar, “quemando” rueda con la rueda trasera. Como era de esperar, el peso vence y la moto se cae hacia atrás, arrastrando al chico dentro de la piscina.

Spiderman.- Un hombre se cuelga boca abajo de una barra colocada en la puerta de casa como si fuese Spiderman. Pero al hacer fuerza con los pies, la barra que le sujeta no soporta el peso y cae dándose con la cabeza en el suelo.

Farol.- En esta calle, un joven se cuelga de un farol y comienza a balancearse como si estuviera en un columpio. Lo hace con tanto ímpetu que el farol se rompe y el chico se pega un tremendo leñazo contra el suelo.

Piscina.- Después de hacer su alegre bailecito, un hombre intenta entrar a la piscina dando una voltereta apoyado en la escalera. No lo consigue y acaba dándose un golpe en la espalda con el borde de la piscina.

Puente.- Este chico pretende saltar al río desde lo alto de un puente. Lo hace sin mirar abajo y, al caer al agua, lo hace sobre un kayak que está pasando por allí en ese momento.

Tarzán.- Un hombre quiere impresionar a sus amigos haciendo de Tarzán con una liana. Pero cuando agarra un tronco para parar el movimiento, este se rompe y acaba en el agua.

Bolardo.- Este chico salta sobre un bolardo para tocar una señal que está elevada. Pero calcula mal y al caer al suelo se lo acaba clavando en sus nalgas.

Deslizamiento.- El chico corre por el patio, se lanza boca abajo deslizándose por el suelo mojado y, como coge velocidad y no puede frenar, se estampa de cara contra su coche aparcado.

Escalera.- Un hombre utiliza una escalera como trampolín para lanzarse a una piscina. El experimento no sale bien, la escalera se rompe y se acaba comiendo el borde de la piscina.

¡Vota por tu vídeo favorito!