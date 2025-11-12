¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DEL AÑO?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DEL AÑO! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DEL AÑO. Estas son las opciones:

Columpio: Un hombre se sube a un columpio y comienza a dar vueltas. Da tantas que al final acaba saliendo disparado contra el suelo.

Metro: Un joven se coloca en el borde del andén. El metro pasa tan cerca de él que al final le acaba dando un golpe en la cabeza con un retrovisor.

Armario: Un joven se sube a un armario y posa para una foto. Cuando intenta bajar, el armario se vence y cae.

Caravana: Este vendedor de caravanas está promocionando una de ellas presumiendo de su robustez. Para ello se cuelga de un armario, que obviamente no aguanta por el peso y se rompe.

Martillo: Un trabajador trata de arreglar una farola a base de golpes con un enorme martillo. En uno de los intentos no acierta y le da un tremendo golpe a un compañero en sus partes.

Puerta: Emocionado mientras enseña el coche que se acaba de comprar, este hombre cierra la puerta del vehículo con tanta energía que se engancha con ella los dedos de la mano.

Puente: Una chica se sorprende al ver que uno de los tablones de madera de un puente está suelto. Lo coge con las manos y sigue caminando, cayendo en el hueco que ella misma ha creado.

Saco: Dos jóvenes tratan de subir un pesado saco a un camión. Al lanzarlo por los aires, se quedan cortos y el saco no llega hasta arriba, cayendo sobre uno de ellos que ha resbalado en el suelo.

Parque: En un parque infantil, dos jóvenes ayudan a columpiarse a otro. Le empujan tan fuerte que pasa por encima de la barra superior sin acabar la vuelta y se da con la cabeza en ella.

Bandeja: En el bar, una chica lleva sobre su cabeza una bandeja llena de cervezas a la mesa donde está con sus amigos. Lo hace con tanta alegría que le acaba cayendo encima.