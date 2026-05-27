¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! Ocho candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

CONDUCTOR. EL CONDUCTOR DEL UBER CONDUCE DORMIDO.- En un trayecto en Uber, un pasajero viaja en un Tesla cuyo conductor se queda dormido durante parte del recorrido en autopista. En el momento, el vehículo continúa circulando y toma una salida de la autopista hasta llegar al destino sin intervención activa del conductor, lo que genera sorpresa en el pasajero. El pasajero, llamado Kyle Wade, relata que no interviene porque confía en el sistema de asistencia a la conducción del vehículo, que mantiene la trayectoria durante el trayecto.

MISS. SE RESBALA MISS ECO BRASIL.- En Egipto, durante la final de Miss Eco International 2026, la representante de Brasil, Joana Camargo, protagoniza un pequeño percance en el escenario justo después de ser anunciada como cuarta finalista. En el momento en que se hace público el resultado, la concursante da un paso hacia adelante y, justo cuando se gira para regresar a su posición, pisa su propio vestido, pierde el equilibrio y se cae. La caída se produce de forma repentina ante la mirada del público y del resto de participantes. A pesar del susto, el evento continúa con normalidad tras el incidente en una de las galas finales del certamen internacional.

TRASPLANTE. SE HACE UN TRASPLANTE CAPILAR CON MÚSICA EN VIVO.- En Pakistán, en la ciudad de Peshawar, un hombre llamado Sajjad Ahmad Sahibzada, se somete a un trasplante de cabello en una clínica privada. Durante la intervención, un hombre interpreta en vivo una actuación de qawwali (es un tipo de música religiosa tradicional sudasiática originaria de la India islámica) dentro de la misma sala, creando una situación poco habitual durante un procedimiento como este.

SOLDADO. ASÍ DESPIERTAN AL SOLDADO.- Un soldado canadiense ha cometió el error de quedarse dormido junto a un cañón durante unas maniobras de entrenamiento. Sus compañeros se han encargado de despertarlo.

PUÑAL. MANDAHUÉ... LANZAR UN PUÑAL Y QUE REBOTE EN TU CONTRA.- Un hombre sin camiseta intenta lanzar un puñal contra una diana improvisada. En las imágenes observamos como el hombre se prepara para hacer el lanzamiento y lanza el cuchillo con fuerza hacia el objetivo. Sin embargo, el arma rebota de manera inesperada al impactar contra la superficie y sale despedida de vuelta hacia él. Por apenas unos centímetros, el puñal no termina clavándosela al propio lanzador, que reacciona sorprendido al ver cómo el objeto regresa directamente hacia su cuerpo.

OSO. UN FALSO OSO SIEMBRA EL PÁNICO EN UN ZOO DE CHINA.- En China, los turistas del Shenyang Forest Zoo entran en pánico al ver a un supuesto oso negro acercándose entre los árboles mientras gritan “¡corran!” y graban la escena. El visitante que filma descubre después que el “oso” es en realidad una persona disfrazada, aunque asegura que el susto fue completamente real hasta que el animal le ofrece la mano. El zoológico explica que la acción forma parte de una campaña temporal sobre la convivencia entre humanos y osos.

ELECTRICISTA. EL ELECTRICISTA ESTÁ PERFORANDO EL TECHO Y TERMINA CARGÁNDOSE LA NEVERA.- En estas imágenes vemos cómo un electricista, que está perforando el techo a través de la planta superior, se pasa con la fuerza del taladro y acaba taladrando la nevera. También perfora el armario superior.

VACA. UNA VACA DERRUMBA EL CHIRINGUITO.- Una vaca protagoniza una escena inesperada al irrumpir en un chiringuito y causar varios destrozos. En el momento del incidente, el animal entra de forma repentina en la zona y comienza a moverse sin control, derribando objetos y la estructura. La situación genera sorpresa entre las personas presentes, que observan y corren al ver cómo la vaca avanza por el lugar provocando el desorden.

¡Vota por tu vídeo favorito!

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.