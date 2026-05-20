¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

PERRO. CUBRE AL PERRO EN HARINA Y DICE QUE ES UN FANTASMA.- Esta niña ha decidido realizar un truco de magia y cubrir al perro con harina. La madre le dice que mire al suelo y al animal, que está todo completamente repleto de harina pero, la pequeña le contesta que ahora el perro es un fantasma.

ABUELA. UNA ABUELA SE CONFUNDE Y REGAÑA A UN CHICO QUE NO ES SU NIETO.- En Vietnam, una abuela sale de su casa preocupada buscando a su nieto. La mujer cree que se ha escapado a un local para jugar a videojuegos, donde siempre suele estar. Una vez llega al lugar, cree que ha encontrado a su nieto, y lo regaña en un primer momento por haber salido sin permiso. Sin embargo, al instante se da cuenta de que se ha confundido de persona. Al comprender el error, la abuela se disculpa con el joven y, en un gesto de afecto, le da un beso como muestra de respeto y arrepentimiento

SUSTO. ¡QUÉ SUSTO LE HA PEGADO LA SUEGRA!.- Una suegra decide darle una "sorpresita" a su yerno mientras este duerme una siesta. La mujer se sienta en la punta de la cama y le da un beso y, de repente, el hombre abre los ojos y, asustado por la luz y la presencia de su suegra en la habitación, suelta un fuerte grito.

COCHE. EL COCHE SE CAE A PEDAZOS.- En Rusia, un joven conduce orgulloso su Volkswagen. A la que hace un giro, la puerta se cae y él acaba en el suelo viendo como su coche avanza sin él.

VIOLONCHELO. METE SU CABEZA EN EL VÁTER PARA TOCAR EL VIOLONCHELO.- En los Estados Unidos, un hombre decide tocar su violoncelo en el baño. No sabemos si lo hace por un tema de acústica pero la postura que coge es algo extraña: boca abajo y con la cabeza dentro del váter.

SUELO. AL SUELO DIRECTO.- Una nieta graba a su abuelo mientras baila animado por la música. El hombre, que lleva unas copas de más, pierde el equilibrio al resbalar y se pega un tremendo golpe contra el suelo. Su nieto, que está justo a su lado, reacciona rápidamente para socorrerlo mientras la escena termina entre risas. Afortunadamente, no sufrió ningún daño por el impacto.

KAYAK. BREVE EXCURSIÓN EN KAYAK.-. Dos participantes, Mitch y Matt, son lanzados en kayak desde una plataforma. Sin embargo, el peso mal equilibrado y la fuerza del lanzamiento provocan que la embarcación se desestabilice, cayendo de forma brusca al agua.

FÉRETRO. UN MOTORISTA REALIZA ACROBACIAS CON UN FÉRETRO.- En Nigeria, un motorista transportando un féretro sujeto en la parte trasera de una moto mientras circula. En las imágenes se observa cómo el motorista no solo lleva el ataúd, sino que además realiza maniobras y circula a gran velocidad, lo que aumenta el riesgo en la carretera. El hecho llama la atención de los testigos, no solo por el transporte inusual del féretro, sino también por la imprudencia durante la conducción.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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