¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

REPARTO. UN VEHÍCULO DE REPARTO ACABA EN EL FOSO.- En China, este es el momento en que un pequeño vehículo de reparto autónomo se equivoca de dirección y, tras meterse en una zona de obras, termina cayendo por un foso. Tal y como vemos, el vehículo queda completamente destrozado.

BICICLETA. LANZA LA BICICLETA AL AGUA Y LUEGO SE ARREPIENTE.- En Brasil, en el municipio de Mulungu, en la región de Agreste de Paraíba, un ciclista, molesto por las lluvias y los problemas provocados por el mal tiempo, reacciona de forma impulsiva mientras se encuentra junto a un río. En un primer instante, el hombre coge su propia bicicleta y la lanza al agua del río, mostrando su enfado con el tiempo. Sin embargo, la reacción cambia pocos instantes después. El ciclista muestra arrepentimiento y decide lanzarse también al cauce del río con la intención de intentar recuperar el vehículo.

NEUMÁTICO. SALE DISPARADO TRAS APUÑALAR UN NEUMÁTICO.- En Haití, un hombre se encuentra pinchando las ruedas de un camión con un cuchillo cuando, en un momento determinado, se aproxima a uno de los neumáticos y la llanta explota de forma repentina debido a la presión acumulada. La explosión se produce con una fuerza violenta que lanza al hombre contra el pavimento, dejándolo tendido en el suelo sin poder incorporarse durante varios minutos. En las imágenes se observa el instante exacto del estallido y el impacto que sufre el hombre. A pesar de la violencia del accidente, está bien.

CICLISTA. EL CICLISTA CHULITO.- Un hombre trata de hacer una acrobacia con una bicicleta mientras carga a una mujer a cuestas del vehículo. Sin embargo, el ciclista pierde el equilibrio, y la mujer cae hacia delante, cayendo de cara al suelo.

ESFUERZO. TANTO ESFUERZO PARA NADA Un hombre que ha realizado un esfuerzo titánico para subir las escaleras de su casa tras una noche de juerga se ha caido al llegar al final y se ha ido escaleras abajo. Ha vuelto a la casilla de salida.

ÁRBOL. MUERDE UN ÁRBOL PARA CONSEGUIR MEDICINA.- En Tanzania, un hombre tribal utiliza directamente sus dientes para raspar la corteza de un árbol. El objetivo de esta técnica es acceder a las medicinas naturales que se encuentran ocultas en el interior del tronco.

MÁQUINA. UNA MÁQUINA VA A POR UN JUGADOR LESIONADO: En la Serie D de Brasil, una cosechadora entró al campo para trasladar a un futbolista, aparentemente lesionado, fuera del terreno de juego. Sin embargo, el jugador pudo volver a jugar y el vehículo salió por el lado opuesto del estadio.

MAYORES. HASTA SIENDO MAYORES SE PELEAN POR UN HOMBRE.- En un bar de Brasil, lo que prometía ser una velada tranquila se convierte en un auténtico campo de batalla. Margarida y Rosa, estas ancianas, protagonizan una inesperada disputa por el mismo "crush". La discusión se intensifica rápidamente, con gritos de "¡Suéltalo, Margarida! ¡Él viene conmigo!", mientras Margarida defiende su "propiedad". La tensión es tal que incluso una de ellas cae por la valla de la terraza del establecimiento mientras la otra mujer y el hombre están en el suelo.

¡Vota por tu vídeo favorito!