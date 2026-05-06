¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

El sábado votamos los Arusotros. Estas son las opciones:

Pez. El pez ataca a los niños.- Tres hermanos están disfrutando de un paseo en barca por el río. De repente, un enorme pez salta del agua e impacta contra la cara de uno de ellos, tirándolo hacia atrás y asustando a los otros dos.

Mesa. Un jefe rompe una mesa al sentarse en ella.- En China, un hombre, que es el jefe de una empresa, protagoniza un momento inesperado en una oficina cuando, al sentarse sobre una mesa, esta se rompe de forma repentina. El hombre se sienta tan tranquilo y el peso termina cediendo la estructura de la mesa. La trabajadora que se encuentra presente observa la situación con sorpresa, al ver cómo el mueble se desploma en ese instante. El incidente queda registrado por las cámaras de seguridad del lugar, lo que permite entender claramente lo ocurrido.

Confianza. La prueba de confianza no acaba de salir del todo bien.- En los últimos días se está viralizando un reto que consiste en ponerse un vaso en la cabeza y que tu pareja lo derribe con un látigo o un cinturón. Pese a la confianza mostrada… no está acabando de salir bien.

Dientes. Le obligan a sonreír, pero no tiene dientes.- Una fotógrafa le pide a un hombre, que está posando para hacer una foto de carnet, que sonría un poco. El chico, completamente serio, de repente esboza una peculiar sonrisa. Tal y como vemos, casi no tiene dientes, lo que provoca que la mujer empiece a reírse de la situación.

Bidón. Coloca la cabeza en un bidón de leche metálico para protegerse del calor y luego no la puede sacar.- Kaluram Rebari transporta un bidón metálico de unos 10 kg destinado a leche. En un intento de protegerse de las altas temperaturas, se coloca el recipiente completamente sobre la cabeza, pero poco después se da cuenta de que no puede retirarlo. Al no poder liberarse por sus propios medios, el hombre queda atrapado dentro del bidón, lo que obliga a los vecinos a intervenir para ayudarlo. Entre varios habitantes, lo trasladan a un lugar donde consiguen herramientas adecuadas para abrir el metal. Con una cortadora y posteriormente una amoladora, los vecinos trabajan con cuidado para ir recortando la parte superior del recipiente sin causar daños al hombre. El rescate se prolonga durante aproximadamente dos horas, realizado con precaución para evitar cualquier lesión.

Mujeres. Unas mujeres montan una fiesta en el tren.- Una mujer es protagonista de una escena llamativa dentro de un tren en China, cuando canta con un micrófono y reproduce música a todo volumen con un altavoz portátil en el interior del vagón. Después de unos minutos, la mujer no solo escucha música sin auriculares, sino que comienza a bailar dentro del espacio compartido, moviéndose junto a otras mujeres, mientras el tren continúa su recorrido. La situación genera reacciones entre los pasajeros, ya que el volumen elevado de la música y el comportamiento dentro del vagón afectan el ambiente habitual de viaje, provocando incomodidad en algunos usuarios y curiosidad en otros.

Robot. El robot se descontrola durante la exhibición.- En China, en la ciudad de Pekín, un festival tecnológico se ve interrumpido tras un incidente con un robot humanoide durante una demostración pública. El modelo H2 de la empresa Unitree, que está realizando una exhibición programada como parte del evento, sufre un fallo técnico. El robot deja de seguir el patrón establecido y comienza a realizar movimientos inesperados y bruscos, lo que obliga a detener la presentación de forma inmediata. La situación genera tensión entre el público asistente, que observa cómo el comportamiento del robot interrumpe el espectáculo y provoca momentos de confusión hasta que el personal interviene para controlar el dispositivo.

Amigos. Este grupo de amigos no tiene mucha suerte saltando.- En Dubái, un grupo de amigos intenta saltar desde un yate al agua sin lograr mantener el equilibrio. Varios de ellos se preparan para lanzarse al mar, pero en el momento del salto pierden la estabilidad y comienzan a caer de forma descoordinada, uno tras otro. Las caídas se producen en cadena, generando una situación caótica y divertida en la que ninguno consigue realizar el salto con normalidad, terminando todos en el agua de manera torpe.

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