¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

NIÑA: Esta niña, con su moto de juguete y vestida con un delantal, se dedica a repartir los productos de una cafetería a domicilio. Tal y como vemos en las imágenes, la pequeña entrega una bolsa a una clienta, que le paga con un enorme billete. Después de guardar el dinero en el baúl que tiene en la parte trasera de la moto, la niña se marcha del lugar.

BUCEO: En África, este hombre tiene ganas de bucear. Como no tiene equipo, se fabrica uno casero con globos, hojas y una linterna en la cabeza.

LAVACABEZAS: En Ucrania, una clienta intenta sentarse en el lavacabezas de una peluquería. ,No lo hace correctamente y eso provoca que la silla se vuelque.Tras el accidente, la peluquería ha reemplazado el lavacabezas y ahora enfatiza en la importancia de sentarse correctamente para evitar este tipo de incidentes.

DEDO: En un restaurante, un hombre está cortando carne cuando, de repente, una cesta que está colocada sobre él se cae. El impacto provoca que se le corte un gran trozo de carne de un dedo, causándole mucho dolor y un contundente sangrado. El hombre recibe atención médica: le dan varios puntos alrededor de la herida para cerrar el corte, y afortunadamente, el hueso no resulta dañado.

ROBOT: Estudiantes del Liceo Técnico de Bangui (República Centroafricana) han desarrollado a Exaucia, el primer robot humanoide del país, construido con materiales locales como bambú y raphia. El prototipo ha sido diseñado para responder preguntas y proponer soluciones a problemas ambientales, convirtiéndose en un símbolo del ingenio juvenil pese a los recursos limitados.

VITRINA: En Tanah Laut, Indonesia un hombre llamado Ahmad Junaidi, de 30 años, también conocido como Meiwak TV, intenta recostarse sobre una especie de puff, pero calcula mal el espacio y golpea accidentalmente una vitrina de cristal, que se rompe al momento. El incidente ocurre de manera inesperada, generando una mezcla de sorpresa y humor entre quienes ven el video.

VIOLÍN: En Finlandia, en un concierto, la violinista Elina Vähälä interpreta un solo cuando se produce un incidente en el escenario junto al director Matthew Halls. Durante la actuación, un movimiento del director provoca que el violín de la artista se desprenda de sus manos y caiga al suelo. El instrumento, un violín Giovanni Battista Guadagnini del siglo XVIII valorado en torno a 3 millones de dólares (2.542.000 millones de euros), impacta contra el suelo ante la mirada del público. La escena genera un momento de tensión en el concierto, ya que se trata de una pieza histórica de gran valor. La propia violinista consigue amortiguar parcialmente la caída con el pie, lo que evita daños externos visibles inmediatos. Aun así, el instrumento queda afectado y se traslada posteriormente a un especialista para evaluar posibles daños internos y su reparación.

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PIZZAS: Cuarte y Calamocha se enfrentaban en un duelo directo por el ascenso a segunda ref que terminó con empate a cero en Zaragoza. El partido nos ha dejado una escena imposible de ver en el fútbol profesional. Varias motos trajeron pizzas a la grada de animación local recorriéndose todo el césped.

TIK TOK: En San Lorenzo, Argentina, un operario municipal es grabado mientras hace contenido para sus redes sociales en pleno horario laboral. El hombre está sentado frente a varios monitores del centro de monitoreo local, pero su atención está completamente en su teléfono móvil, hablando a cámara, en directo para sus seguidores. Lo más grave de la situación es que, al parecer, era la única persona a cargo del turno, responsable del monitoreo de la ciudad en ese preciso instante.

MARIDO: En Brasil, una cámara de seguridad en la calle capta un momento inusual en el que varias situaciones ocurren de forma simultánea. Se observa a un hombre corriendo por la calle mientras huye de su esposa en medio de una discusión. Al mismo tiempo, un gato cruza escapando rápidamente de un perro que lo persigue. En paralelo, un hombre intenta escapar de la policía mientras atraviesa la misma zona grabada por la cámara. Aunque parezca difícil de creer… todas estas escenas coinciden en un mismo instante.

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