¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 9 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

GATO: Esta pareja quiere grabar un vídeo romántico bailando pero de repente el gato se coloca delante de la cámara y les estropea el vídeo por completo.

MARC ANTHONY: En Colombia, la reacción de esta mujer se volvió viral al confundir al cantante de una fiesta con Marc Anthony. El parecido razonable del artista con el auténtico Marc Anthony hizo que la mujer estallara en gritos y tuvieran que sujetarla para que no subiera al escenario para abrazar a su ídolo.

CAMILLA: En Colombia, una ambulancia sube por una cuesta y se detiene. El técnico en emergencias sanitarias, baja del vehículo, abre la puerta trasera y revisa que todo esté bien; y se olvida de cerrarla. Al volver a subirse al vehículo para continuar con la marcha, y con las puertas del vehículo abiertas, la camilla de ambulancia cae cuesta abajo por la calle, hasta impactar contra un coche estacionado.

REVELACIÓN: En Brasil, un joven trata de revelar el sexo de un bebé chutando una pequeña pelota. A la hora de disparar se resbala y eso hace que acabe fracasando.

PERRO: Una abuela asiática está sentada junto a su perro, un caniche toy que parece su vivo reflejo. El color del pelaje del animal coincide con el tono de piel de la mujer e incluso tienen la misma cara. Podríamos decir que son dos gotas de agua.

PETARDO: Este es el momento en que un hombre enciende un petardo y lo lanza hacia atrás sin darse cuenta de que su hermano camina justo detrás de él. El explosivo rebota directamente en la cabeza del hermano y rueda hacia la zona donde están las sillas, provocando el caos absoluto entre los presentes.

SUPERMERCADO: Un hombre, a la entrada de un supermercado, mira “disimuladamente” a una mujer que entra por la puerta. Sin embargo, al estar apoyado de esta manera en la valla, termina cayendo de espalda. Tras el golpe, el hombre trata de disimular el incidente como si nada hubiera pasado.

DECLARACIÓN UNA DECLARACIÓN DE AMOR EN EL PLATO: Por San Valentín, un hombre le escribe una declaración de amor a su mujer en un plato con la ayuda de los sobres de ketchup. Ella, hambrienta, lo aprovecha para untar la pizza allí mismo.

CHILINDRINA: Esta es Chilindrina, una chihuahua con una mala leche impresionante. La perrita Chilindrina quiere morder al otro chihuahua negro y hasta casi ataca a su dueño. Cuando están vistiendo al chihuahua negro con uan camiseta deportiva vuelve a aparecer Chilindrina para atacarlo sin piedad.