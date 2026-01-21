Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

Ver resultados

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana? ¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?lasexta

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

NIÑO: Durante un sorteo escolar realizado en Brasil, un niño fue sorprendido sacando un papel de su propio bolsillo en lugar de recoger uno de los cupones lanzados al aire.

OLLA: En Guangzhou, China, un empleado de un restaurante se resbala en la cocina justo en el momento en que está moviendo una olla repleta de pasta de sésamo. Debido al incidente, todo el contenido cae entero sobre su cabeza (unos 20 kilos de pasta de sésamo). Afortunadamente, la persona resultó ilesa. El dueño del local, el Sr. Wang, comentó que tardaron aproximadamente una hora en limpiar la pasta de sésamo y el lugar.

MANIQUÍ: En una casa de Brasil, una mujer ve en la piscina del jardín a su marido besándose con otra. La chica, completamente enfurecida, salta al agua y agarra de la cabeza a la supuesta amante. Para su sorpresa, el marido tan solo le estaba gastando una broma besándose con un maniquí.

PISCINA: En la ciudad de Puente Alto, en Chile, un hombre disfruta de un baño en su piscina, la cual tiene montada en medio de la calle. De repente, una camioneta pasa rozando por el lateral de esta y la rompe precipitadamente. Al parecer, el conductor del vehículo conducía en estado de ebriedad y gracias a la intervención de los vecinos, los cuales lo retuvieron, fue detenido por las autoridades ya que, además del incidente y de conducir borracho, en el interior del automóvil encontraron un arma blanca y munición.

ABUELO: En Rusia, este hombre quiere salir a bailar para celebrar durante una cena familiar. El hombre se emociona, empieza a moverse bien hasta que tropieza, pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo.

GATO: Una mujer con un gato en brazos estornuda y ve como un moco le cae por la nariz. El felino se lo quita con la pata para ayudarle.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puente desvela que "dos trenes o tres" que pasaron antes que el Iryo accidentado en Adamuz tenían marcas similares a las encontradas
  2. Al menos un muerto y cinco heridos graves por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  3. Francia pide activar a la OTAN en Groenlandia y se muestra dispuesta a participar
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias vuelve a pedir acceso a las diligencias abiertas por las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)