¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

NIÑO: Durante un sorteo escolar realizado en Brasil, un niño fue sorprendido sacando un papel de su propio bolsillo en lugar de recoger uno de los cupones lanzados al aire.

OLLA: En Guangzhou, China, un empleado de un restaurante se resbala en la cocina justo en el momento en que está moviendo una olla repleta de pasta de sésamo. Debido al incidente, todo el contenido cae entero sobre su cabeza (unos 20 kilos de pasta de sésamo). Afortunadamente, la persona resultó ilesa. El dueño del local, el Sr. Wang, comentó que tardaron aproximadamente una hora en limpiar la pasta de sésamo y el lugar.

MANIQUÍ: En una casa de Brasil, una mujer ve en la piscina del jardín a su marido besándose con otra. La chica, completamente enfurecida, salta al agua y agarra de la cabeza a la supuesta amante. Para su sorpresa, el marido tan solo le estaba gastando una broma besándose con un maniquí.

PISCINA: En la ciudad de Puente Alto, en Chile, un hombre disfruta de un baño en su piscina, la cual tiene montada en medio de la calle. De repente, una camioneta pasa rozando por el lateral de esta y la rompe precipitadamente. Al parecer, el conductor del vehículo conducía en estado de ebriedad y gracias a la intervención de los vecinos, los cuales lo retuvieron, fue detenido por las autoridades ya que, además del incidente y de conducir borracho, en el interior del automóvil encontraron un arma blanca y munición.

ABUELO: En Rusia, este hombre quiere salir a bailar para celebrar durante una cena familiar. El hombre se emociona, empieza a moverse bien hasta que tropieza, pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo.

GATO: Una mujer con un gato en brazos estornuda y ve como un moco le cae por la nariz. El felino se lo quita con la pata para ayudarle.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.