¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

Niño. Niño se recrea demasiado en el juego de la silla. El niño está tan concentrado bailando y dándolo todo con la música, que se olvida de las sillas. Cuando la música para, es una amiga la que lo tiene que arrastrar y empujar hasta la última silla vacía para que se salve.

Pedida. Cuando la propuesta de matrimonio se graba mal. Un hombre, con el móvil grabando, le pide matrimonio a su chica en un bonito sitio. Pero, justo después de arrodillarse, una mujer (con toda la buena intención) empieza a hacerles fotos, colocándose justo en medio del móvil, fastidiando la grabación de la pedida.

Rana. Tiene un mal perder. Una mujer que estaba jugando a las cartas con sus amigas ha sido eliminada. Como venganza, les ha dejado una enorme rana encima de la mesa provocando el caos.

Palomitas. Surrealista escena vista en la grada de un estadio. Concretamente ha sido durante un partido de la MLB, la liga americana de béisbol. Uno de los cámaras del recinto ha captado este divertido momento en el que vemos a un hombre comiéndose una bolsa de palomitas de esta forma: tira la cabeza hacia atrás, abre la boca y se las lanza todas.

Verja. Se queda clavado como una brocheta en la verja. Un joven, con su bicicleta, intenta atravesar una valla realizando un truco en el aire después de adquirir impulso. No calcula correctamente la maniobra y se queda clavado en la valla. Por suerte, sus dos piernas quedan entre los barrotes y no lo atraviesa ninguno. Tras varios segundos intentando bajar, el intrépido ciclista consigue bajar sin sufrir ningún tipo de daño.

Bandeja. Un camarero responde con un golpe de bandeja a un cliente. Un cliente ha empujado a un camarero en un restaurante de Pernambuco, Brasil; el camarero ha respondido inmediatamente con un golpe de bandeja en toda la cabeza.

Cometa. Sale volando al pedir matrimonio. Un hombre se planta con una cometa frente a su chica y saca un anillo para pedirle matrimonio. De repente, una ráfaga de viento sopla y hace que el hombre salga volando antes de saber la respuesta de la chica.

Puente. Un puente que se abre y se cierra en Barranquilla. En Barranquilla (Colombia), los lugareños han fabricado un puente de madera que se puede abrir y cerrar para alternar el paso de los peatones y de los vehículos de dos ruedas que bajan por el torrente y que han bautizado como "el puente anti arroyo".

Trompeta. El pitido para aparcar lo hace un hombre con una trompeta. Este hombre se coloca tumbado dentro del coche sacando la cabeza por el maletero con la trompeta. El conductor va dando marcha atrás para aparcar y el chico hace el sonido del sensor de aparcamiento con la trompeta.

Manguera. Dueño no puede controlar la manguera y moja a sus clientes que están tomando el té. El dueño de un establecimiento en Estambul está lavando, con agua a presión, la acera que está justo delante de su cafetería. De repente, las fuerzas le flaquean y pierde el control de la manguera, empapando por completo a los clientes que están en las mesas de la terraza tomando el té.

