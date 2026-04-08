¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros del trimestre?

¡Llega el momento de votar el Arusoros del trimestre! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos Arusoros. Estas son las opciones:

Pelo.- Este niño tiene las cosas muy claras. La madre le dice que tiene el pelo muy largo y que se lo corte porque sino parecerá una niña. A lo que el niño responde que no tiene problema y que si le dicen eso, les enseñará sus testículos.

Helado.- Un hombre va de pasajero en una moto cargando una silla. Aprovechando que lleva los brazos alzados, un amigo le pasa un helado por el sobaco y luego lo mete en la boca del conductor, que acaba con arcadas.

Ronquidos.- Una esposa graba a su marido mientras duerme. Durante el sueño profundo del hombre, sus ronquidos alcanzan tal intensidad que incluso llegan a asustar a la mujer, quien comenta que solo quiere descansar pero no puede. No sabemos qué estará soñando el hombre, pero ni una moto hace tanto ruido. Una de las preguntas más recurrentes de los usuarios en redes sociales es cómo es posible que él no se despierte con sus propios ronquidos.

Perro.- Un joven se acerca frente a un local comercial para provocar a un perro, que está tranquilamente en la entrada. Sin embargo, como era de esperar, el perro reacciona agresivamente cuando el chico le molesta, y le muerde la pierna y persigue por toda la calle.

Barril.- Un chico está sentado encima de unos barriles con material inflamable en su interior mientras habla con un amigo, en la ciudad brasileña de Recife. De repente, se levanta y empieza a encender un mechero cerca de los barriles, comprobando si tenían alguna fuga. Uno de ellos explota precipitadamente y provoca que ambos caigan al suelo de la explosión.

Vocalista.- En Perú, un cantante se da la vuelta, da un mal paso y cae al vacío sin que nada pueda detenerlo. El artista impacta directamente contra el suelo. Tras la caída, comienza a rodar por una pendiente rocosa cubierta de barro. Mientras se produce la caída, se escucha al presentador exclamar: «¡Ua! ¡Uy, se cayó!», a lo que un asistente del público responde con ironía: «Su último lanzamiento». Finalmente, y bocabajo, el hombre por fin termina de rodar.

Gato. Este gato está jugando con el vibrador de su dueña, cuando de repente, se sienta de golpe sobre él, y la cara le cambia por completo y lo dice todo con los ojos que se le ponen.

Minnie.- Está claro que la famosa Minnie Mouse de Las Vegas no ha puesto en su lista de propósitos para el 2026 dejar el tabaco. Un usuario la ha pillado de esta guisa, fumando en una de las calles de la ciudad, como ya es habitual en ella. Además, parece que no le hace demasiada gracia que invadan su intimidad, puesto que dedica una peineta al tipo que la está grabando.

Bendición.- En Brasil, un novio está tan emocionado en el altar que protagoniza este divertido momento. Justo cuando el sacerdote levanta la mano para darle la bendición oficial, el hombre interpreta el gesto de forma errónea y le "choca los cinco" ante la mirada de todos los asistentes. La alegría de casarse le juega una mala pasada en pleno enlace.

Conductor.- Un conductor olvida accionar el freno de mano de su camión y el vehículo empieza a avanzar sin control. Al darse cuenta, el hombre sale corriendo detrás, intentando alcanzarlo. En su intento por detenerlo, tropieza y se cae hasta en tres ocasiones, mientras el camión sigue desplazándose. La escena genera tensión al ver cómo el vehículo continúa su marcha sin conductor al volante. Finalmente, un joven interviene y logra frenar el camión, sujetándolo y ganando tiempo hasta que el conductor consigue ponerse en pie y recuperar el control. Afortunadamente, el incidente no deja heridos y todo queda en un gran susto.