¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

VEHÍCULOS: Dos hermanos juegan en el jardín de casa, cada uno con un vehículo. El pequeño quiere el quad, por lo que su hermana se lo deja, mientras ella coge la moto y emprende la marcha. Sin embargo, al tratar de subir, el niño acciona el acelerador del quad sin tener el control.

PADRE: Un club infantil de fútbol americano ha convoacado a los padres para que entrenen contra sus hijos pero uno de ellos se lo ha tomado demasiado en serio lanzando por los aires al suyo.

GOL: En Bosnia, un jugador del Stakorina marca un gol. Un compañero va hacia él para celebralo y lo que hace el autor del tanto es levantarlo y lanzarlo contra el césped.

CALLE: En Kioto, Japón, un turista es grabado haciendo sus necesidades en plena calle, dejando una escena que provoca indignación. Una conducta incívica que vuelve a poner sobre la mesa el respeto por los espacios públicos cuando viajamos a otro país. Hay quien se lleva recuerdos de sus vacaciones y quien directamente deja los suyos por el camino.

FURGONETA: En medio de una fuerte lluvia, un hombre sale corriendo intentando resguardarse, cuando al llegar a la furgoneta que le iba a recoger y abrir la puerta, esta se desprende completamente cayendo al suelo. Uno de sus compañeros que ya estaba dentro, intenta que no caiga y luego sale del vehículo para recoger la puerta que ha caído

ALICANTES: Un hombre va a su barbero de confianza. El profesional le quita los pelos de la nariz con la ayuda de unos alicates. Del tirón, el cliente, como se puede ver, queda bastante dolorido.

ESTRENO: Un hombre prueba su nueva moto en el jardín de su casa con aparente normalidad. Sin embargo, repentinamente pierde el control de la moto, ya que acelera demasiado (incluso hace un caballito sin querer), y termina comiéndose el suelo.

AMIGO: En China, dos chicos caminan por una carretera mientras un tercero parece grabarlos. De repente, un coche se acerca por detrás y tiene que esquivarlos. Uno de los jóvenes tira de su amigo para apartarlo del vehículo y consigue evitar que lo atropellen, aunque acaba lanzándolo por una cuesta. El chico rueda pendiente abajo hasta que consigue estabilizarse.

MOTO: En una calle de esta ciudad de la India, un joven completamente ebrio intenta arrancar su moto. Lo prueba una y otra vez, hasta 20, pero va tan borracho que, además de no conseguirlo, cae a plomo al suelo, de donde ya no puede ponerse en pie.

LAVABO: En la escuela Stuart Academy Middle School, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, una mujer interrumpe un partido de baloncesto infantil al cruzar por el centro de la pista mientras los niños siguen jugando. La mujer atraviesa la pista porque necesita ir al baño y obliga a los pequeños a esquivarla en plena jugada. Ni tiempo muerto ni pedir permiso: ella cruza por donde le viene bien.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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