¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Un niño con una escoba cree que es un samurai.- Este pequeño se cree un auténtico samurai y decide poner en práctica sus dotes con una escoba, la cual utiliza como si fuera una espada. El niño, que está completamente seguro de sus capacidades, decide golpear una olla a presión. La olla cae y estalla en cuanto toca el suelo. El niño, al ver el fuego y el humo, sale corriendo de la cocina. A ver qué excusa le pone a sus padres!

Esta canoa es un desastre.- Cuatro chicos están a bordo de una canoa en un río. Sin embargo, cada uno rema a cada cual peor, y la embarcación termina por hundirse en cuestión de segundos.

En la carrera de "panzones" hay muchas caídas.- En México, una carrera muy particular llama la atención durante las fiestas patronales: los participantes compiten en una prueba, de nombre "Carrera de Panzones", en la que tener una gran "panza" / barriga se convierte en el principal requisito. Los concursantes se colocan en la línea de salida y se preparan para correr mientras presumen de barriga. Algunos hombres caen al suelo en cuanto comienzan a correr.

En esta jugada de fútbol nada tiene desperdicio.- Un jugador del equipo que viste de negro y rojo le pasa el balón a su compañero, no le da al esférico, éste se marcha por la línea de banda y de repente aparece un perro cagando en el terreno de juego.

La mejor atracción fatal casera de la India es este barco pirata controlado por niños.- Una atracción con forma de barco pirata está siendo controlada por unos niños. Mientras unos están subidos, otro se ocupan de hacer que el barco se balancee de un lado a otro. Probablemente esta sea la atracción más peligrosa del mundo.

Los pasajeros de la atracción se quedan completamente adheridos a las paredes por inercia.- En esta atracción giratoria de la India, las personas que están montadas en ella se han quedado completamente adheridas a las paredes de la estructura. Al parecer, debido a la velocidad, a la inercia y a que se han dejado llevar, los usuarios de la atracción disfrutan de esta de una manera bastante peculiar.

Un robot se cae de la pasarela en la semana de la moda de NY.- En Estados Unidos, un robot humanoide protagoniza un inesperado tropiezo durante un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York. El robot está recorriendo la pasarela durante el evento Runway 7 cuando pierde el equilibrio y cae de golpe al suelo. Un hombre que se encuentra entre el público reacciona de inmediato y levanta el robot.

Se apoya en la ventana y la tira encima de sus amigos.- En Turquía, un hombre que se encuentra en una oficina de taxis del distrito de Çekmeköy, en Estambul, decide gastar una broma a sus amigos, que están trabajando allí. Sin embargo, la situación se descontrola cuando el hombre se apoya en la ventana y la tira sobre uno de los trabajadores. Una curiosa forma de saludar a unos amigos…

El salto de una rata desde un edificio.- Una rata ha protagonizado un salto inesperado desde el borde de un edificio. Una persona ha grabado al roedor en altura y ha captado el momento en que se ha lanzado al vacío. (la rata ha impactado contra el suelo...y ha muerto)

Presentan un nuevo prototipo de aeronave.- En la Universidad del Desarrollo de Chile, unos estudiantes de Ingeniería Civil sorprenden al presentar el avanzado prototipo de aeronave FX-7. En el momento en que se pone en marcha, el sonido del motor se intensifica, pero de repente, se perciben fuertes vibraciones y un sonido de impacto, antes de que el motor se detenga, la avioneta caiga de lado y se rompan ambas alas.

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