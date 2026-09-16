¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

SPIDERMAN TIENE QUE MEJORAR: Este pequeño Spiderman en prácticas sale a la calle con la intención de mostrar sus superpoderes. Pero cuando intenta saltar creyendo que tiene delante suyo el bordillo, cae al suelo de bruces.

EL ABUELO SE ESTRELLA CON SU TRICILOCO… EN EL ASIENTO TRASERO: En China, un hombre mayor acaba de sentarse en el asiento trasero de un triciclo eléctrico cuando el vehículo comienza a deslizarse y pierde la estabilidad. En cuestión de segundos, el triciclo se inclina hacia un lado y termina volcando, mientras el hombre cae al suelo junto al vehículo.

TRABAJADOR CAE EN UNA OBRA POR IR MIRANDO EL MÓVIL: Este es el momento en que un trabajador protagoniza este peligroso incidente en una obra en construcción (parece un piso en construcción). El hombre camina aparentemente distraído con su teléfono celular, cuando de repente, no se percata del vacío que tiene frente a él en una zona sin protección y termina cayendo por el hueco. Los compañeros quedan sorprendidos ante la caída.

LOS REMEROS SE LANZAN AL AGUA TRAS UNA COLISIÓN EN LAS REGATAS: En Tailandia, varios remeros se lanzan al río para evitar el impacto contra una embarcación. Durante una competición tradicional en el río Chao Phraya, una embarcación con 55 remeros se desvía de su carril y se dirige directamente hacia otra que está regresando hacia la línea de salida. Esta provoca que varios de los remeros, vestidos con camisetas rosas, salten al agua para ponerse a salvo. Algunos participantes sufren heridas leves y la embarcación también resulta dañada. [AA]

SERIO ASPIRANTE A "PADRE DEL AÑO": En Estados Unidos, un padre se lleva un susto durante un paseo al darse cuenta de que su bebé ha terminado debajo del “carrito”. El hombre camina mientras mira el teléfono y habla por una llamada de trabajo, según explica la madre, y no se percata de lo que ocurre hasta después. Afortunadamente, el bebé permanece ileso y no sufre ninguna herida.

DEFECA EN EL GIMNASIO: Este es el momento en que un hombre sufre un episodio de diarrea explosiva mientras corre en la cinta del.- gimnasio. Vemos como de repente, una sustancia fecal cae de su pantalón y sale disparada. Primero, alcanza a una persona que realiza abdominales y, posteriormente, a otro hombre que se ejercita en una máquina cercana. Los afectados reaccionan de inmediato y salen corriendo del lugar.

SE SUBE A LA ANTENA DE TELEFONÍA Y SE PONE LA CAPA DE SUPERMAN: En Catacamas, Honduras, un chico de 22 años llamado Jairo Misael García Carías se sube a la parte más alta de una antena en la colonia, vistiendo una capa de Superman. Mientras agentes de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos estaban pendientes de él, el chico dió un paso en falso y cayó al vacío. El joven fue atendido en el lugar y sobrevivió a la aparatosa caída, aunque resultó con diversas lesiones.

CAE DE LA MOTO JUSTO AL ARRANCAR: En la India, una mujer intenta subirse a una motocicleta mientras está completamente entretenida en su teléfono móvil. Al sentarse, y la moto emprender la marcha, pierde el equilibrio y cae de golpe al suelo. Afortunadamente la mujer no sufrió heridas graves.

LA EMBARCACIÓN, DENTRO DE LA PISCINA, LA ACABA ROMPIENDO: Dos amigos deciden meter una embarcación dentro de una piscina y hacen que parezca que están navegando. Sin embargo, el peso de la embarcación termina venciendo la estructura de la piscina, que se rompe y deja escapar toda el agua.

VA A URGENCIAS PERO SE DEJA A SU ESPOSA: Una mujer rompe aguas y avisa rápidamente a su marido, que se pone nervioso al darse cuenta de que el parto puede estar empezando. Ambos recogen a toda prisa sus cosas y se preparan para salir hacia el hospital. Cuando llegan al coche, el hombre deja las pertenencias dentro y se pone al volante. Mientras tanto, la mujer abre la puerta para subir al vehículo, pero justo en ese momento sufre una fuerte contracción y se queda fuera. Sin darse cuenta de que su mujer todavía no ha subido, el hombre arranca el coche y comienza a conducir con la puerta abierta. Después de avanzar unos segundos, se da cuenta de lo ocurrido y detiene el vehículo. Entonces da marcha atrás hasta donde está su mujer, la ayuda a subir al coche y ambos emprenden finalmente el camino hacia el hospital.

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