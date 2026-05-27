¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusoros. Estas son las opciones:

SKINCARE. SE HACEN EL SKINCARE EN LA CALLE.- En Lima, Perú, un grupo de personas es captado en plena vía pública mientras se aplica mascarillas de barro en la cara. Varias personas aparecen con el rostro cubierto, realizando su rutina de 'skincare' en plena vía pública y justo delante de un pequeño puesto que comercializa este producto en la calle.

CAPÓ. ABRE EL CAPÓ PARA REVISAR LA BATERÍA DEL COCHE Y EL COCHE LE ATROPELLA.- En Argentina, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, una mujer abre el capó de su coche para revisar la batería cuando ocurre un accidente inesperado. En ese momento, por razones que se están intentando determinar, el vehículo se desplaza de forma repentina y acaba atropellándola a ella misma. La mujer sufre heridas a raíz del impacto, aunque permanece fuera de peligro tras ser atendida.

MONO. EL MONO ROBA UNA PRENDA DE ROPA Y SE LA PONE Tras robarle una prenda a un turista, este macaco sorprende a todos utilizándola como si fuera parte de su outfit. Aunque el plan no sale del todo bien, ya que el mono termina enredado con la prenda entre los árboles.

JUAN GABRIEL. EL IMITADOR DE JUAN GABRIEL PISA A UN POBRE NIÑO.- Durante una fiesta familiar, un imitador del cantante Juan Gabriel protagoniza un momento inesperado mientras realiza su presentación ante los asistentes. En el momento del espectáculo, el artista se mueve sin percatarse de que un niño está jugando cerca de él, lo que provoca que accidentalmente lo pise. Tras el incidente, el menor comienza a llorar, mientras los presentes reaccionan de inmediato ante la situación, deteniendo por unos instantes la atención en el niño para comprobar que se encuentra bien.

ABUELA. LA ABUELA NO QUIERE HAMACA.- La cámara de seguridad exterior de una vivienda capta el momento en que una anciana se acerca a uno de los extremos de la hamaca en la que está su marido descansando tranquilamente. La mujer desata el nudo y, de repente, esta cede, provocando que el hombre caiga al suelo. A pesar del golpe, la mujer se ríe.

OBRAS. ¿Y AHORA CÓMO SALE DE AQUÍ?.- Un hombre, que realiza obras en el jardín de su casa, se encuentra subido a una plataforma de madera, intenta bajar, pero el primer peldaño de la escalera cede por completo. El protagonista se queda atrapado por la cintura en el hueco entre la escalera y la plataforma con claros signos de dolor. Ahora la pregunta es: ¿cómo saldrá de ahí?.

MALETERO. EL MALETERO CAE EN UNA PISCINA.- En China,un empleado del hotel encargado de llevar las maletas pisa el borde de la piscina y pierde el equilibrio, cayendo directamente al agua junto con el equipaje. ¡Vaya chapuzón!

PROFETA. EL SUPUESTO PROFETA QUIERE ABRIR EL MAR.- Un supuesto profeta intenta recrear una escena similar a la de Moisés abriendo el mar, tal y como aparece en la Biblia. En las imágenes vemos como el hombre se coloca frente al agua mientras levanta las manos y realiza gestos como si intentara separar el mar ante las personas que lo observan alrededor. Sin embargo, el supuesto milagro no ocurre y la situación termina de forma inesperada cuando la corriente y las olas obligan al profeta a retroceder e intentar salir corriendo, para no ser arrastrado por el agua.

REPORTERO. UN REPORTERO DESAPARECE EN DIRECTO.- En Brasil, en la ciudad de Matão, en el interior del estado de São Paulo, un reportero vive una situación inesperada durante una conexión en directo. En el momento de la transmisión, el periodista Deyvi Souza muestra un terreno abandonado cubierto de maleza alta, hecho que genera constantes quejas vecinales por la falta de mantenimiento. Mientras se aproxima a la zona para enseñar el estado del terreno, el reportero advierte: “Voy a intentar no acercarme demasiado porque no sé qué profundidad tiene”. Apenas segundos después, cae accidentalmente en un agujero oculto entre la vegetación. Tras lograr salir del agujero, el periodista continúa hablando como si nada hubiese ocurrido.

ROBOT. UN ROBOT INTENTA IMITAR EL BAILE DE MICHAEL JACKSON Y ACABA POR LOS SUELOS.- Este es el momento en que un robot humanoide intenta imitar los pasos de baile de Michael Jackson al ritmo de Billie Jean. A pesar de que empieza su particular coreografía correctamente, el robot se tropieza en dos ocasiones. Aunque al principio consigue remontar, finalmente se queda sin energía y acaba por los suelos tras tropezar con unos escalones.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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