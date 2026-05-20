¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Arusoros. Estas son las opciones:

TRICICLO. UNA NIÑA PEQUEÑA HUYE DE CASA EN TRICICLO.- En China, en la provincia de Henan, una niña pequeña sale de su casa a escondidas e intenta conducir un triciclo con la intención de desplazarse por su cuenta. La situación es descubierta a tiempo por su madre, que se percata de lo que está ocurriendo y actúa rápidamente para impedir que la menor continúe con la conducción. Gracias a su intervención, se evita que la situación derive en un accidente.

PUENTE. EL ENAMORADO SE CAE POR EL PUENTE.- Un hombre enamorado acude a su casa con un ramo en las manos. Al pasar por un puente se tropieza y acaba desapareciendo por debajo de la barandilla.

BÚFALO. EL BÚFALO TRUMP SE VUELVE VIRAL.- Este es Trump reencarnado en un búfalo. El animal tiene la misma melena que el presidente de los Estados Unidos y sus dueños lo peinan.

GOL. GOL INSÓLITO EN MOLDAVIA.- Lo hemos presenciado en la Segunda División de Moldavia durante el Real Sireti-FC Oguz. El jugdor Valentin Rebeja del Real Sireti, está tendido sobre el terreno de juego, el balón rebota en su cuerpo tras el chute desviado de un rival desde fuera del área y la jugada acaba en un gol en propia.

NIÑO. ¡EL NIÑO RECIBE DE SU PROPIA MEDICINA!.- Un niño está con su padre comprando en una droguería. Mientras el padre conversa con el dependiente, el menor se dedica a dar patadas a los productos del establecimiento. A pesar de que el padre le pide que pare, el niño decide seguir dando patadas. Cuando ambos se marchan, el dependiente, sin que el padre lo vea, le da una patada al niño que provoca que este termine en el suelo.

HÉROE. UN HÉROE QUE ATIENDE A LA TELEVISIÓN COMIÉNDOSE UN HELADO.- Un agente escolar de Filadelfia ha salvado a un niño atrapado tras el choque de un camión robado en un patio escolar, y su relato —mientras se comía un helado— se ha vuelto viral.

DENTADURA. PIERDE LA DENTADURA DURANTE LA SIESTA.- Un hombre se ha quedado tan profundamente dormido sobre la silla, que ha perdido la dentadura. Al notar que le faltaba algo, ha terminado colocándose las gafas en la boca.

FILTRO. SE LE VA EL FILTRO Y PIERDE 140.000 SEGUIDORES.- En China, una streamer construye parte de su audiencia en directo utilizando filtros de belleza muy intensos que modifican por completo su apariencia, haciéndola parecer mucho más joven de lo que es en realidad. En ese contexto, sus emisiones en directo atraen a numerosos espectadores que le envían regalos, donaciones y dinero, creyendo que están interactuando con una persona distinta a la que realmente aparece sin filtros. Sin embargo, durante una retransmisión, el filtro falla de forma repentina y muestra su aspecto real en pantalla, lo que genera sorpresa inmediata entre los usuarios que siguen el directo. Inmediatamente pierde 140.000 seguidores en pocas horas.

WIFI. SE ENTERA QUE SU VECINA LE ROBA EL WIFI Y COMIENZA SU VENGANZA.- Este es el momento en que una mujer descubre que su vecina le está robando el Wi-Fi. La chica llega a casa y escucha música a todo volumen del otro lado de la pared. Sospecha que la vecina está usando YouTube conectado a su red y, para comprobarlo, decide apagar su módem. De repente, la música se detiene automáticamente.

EXCURSIÓN. LA EXCURSIÓN EN BOTE NO LLEGA A EMPEZAR.- Una mujer intenta subir a un bote, pero, en el momento, se produce un desequilibrio que acaba provocando un accidente. En cuestión de segundos, la embarcación se inclina y la mujer no consigue apoyarse correctamente, cayendo al agua antes de poder sentarse o colocarse dentro del bote.

¡Vota por tu vídeo favorito!

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