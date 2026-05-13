¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votamos Arusoros. Estas son las opciones:

GATO. EL GATO NO QUIERE NI MIRAR.- Este hombre sale de la ducha con la toalla tapándole sus partes íntimas y empieza a hacer un baile. El gato que se lo estaba mirando, prefiere no ver nada y gira la cabeza.

BOB ESPONJA. BOB ESPONJA ESTÁ ESTROPEADO.- En los Estados Unidos, un joven pide un helado de Bob Esponja. Cuando lo abre, se encuentra al personaje algo desmejorado.

ABUELA. SUBAMOS A LA ABUELA AL TOBOGÁN.- Esta señora se sube al tobogán inflable como si fuera una niña más. El problema es que cuando se acerca a la rampa para tirarse, la estructura se deforma por un lado por el peso y la señora termina cayendo al suelo por el lateral del tobogán.

BOMBONA. QUIERE ESCAPAR DISFRAZÁNDOSE DE BOMBONA Y LO DESCUBREN AL MOMENTO. .- Durante una intervención policial, un hombre intenta evitar su detención recurriendo a un disfraz improvisado: se cubre por completo con una sábana blanca con la intención de simular ser una bombona de gas. Incluso sostiene una manguera, tratando de hacer más creíble su camuflaje. Obviamente, lo pillan a la primera. No sabe jugar al escondite.

DIENTES. DIENTES LIMPIOS GRACIAS A LA AMOLADORA:- Este joven acumula algo se suciedad en sus dientes. Un amigo apañado y con buen pulso consigue limpiárselos un poco con la ayuda de una amoladora.

GRÚA. LA PILLAN LOS TRABAJADORES DE LA GRÚA.- Una chica está probándose un top frente a la cámara. De repente, la mujer se lo quita, quedándose en sujetador, al mismo tiempo que dos trabajadores descienden con una grúa de mantenimiento de limpieza de cristales en el exterior de su edificio. Los hombres, que mantienen la compostura ante tal situación, bajan con el aparato poco a poco como si nada.

CURANDERO. UN CURANDERO SANA CON JUGUETES INFANTILES.- En Malasia, un hombre, que dice ser “curandero”, atiende a una paciente utilizando unas pistolas de juguete como herramientas para el procedimiento de sanación, algo bastante peculiar y cero efectivo. No sirven absolutamente para nada.

PAYASÓNICOS. EL SHOW DE PAYASÓNICOS SALE MAL.- Durante un espectáculo del grupo los Payasónicos, dos de sus integrantes sufren una aparatosa caída al intentar bajar del escenario mientras llevan un disfraz de caballo. Uno de ellos ocupa la parte delantera y el otro simula la parte trasera cuando pierden el equilibrio y terminan en el suelo frente al público.

META. SE HACE DAÑO AL CRUZAR LA META.- En la Plata, un maratoniano ha acabado herido al cabecear un cencerro al cruzar la meta en la ultra race de cordoba. Le han tenido que poner seis puntos de sutura. Dice que si lo hubiera pensado no lo hubiera hecho.

INFIEL. ENCUENTRA A SU MARIDO DE 36 AÑOS SIENDOLE INFIEL CON SU SUEGRA DE 70.- Una mujer encuentra, en su propia casa, a su marido siéndole infiel con su madre. El chico, de 36 años, al parecer estaba teniendo relaciones sexuales con la madre de su mujer, la cual tiene 70.

¡Vota por tu vídeo favorito!