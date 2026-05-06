¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votamos Arusoros. Estas son las opciones:

Padre. El padre quiere un poco de paz y se ha metido dentro del corral para que los bebés le dejen en paz.- Un papá decidió que necesitaba un rato de paz… y lo resolvió de la forma más insólita posible. Se encerró en el corral de sus bebés en medio del comedor y se metió él. Adentro puso su sillón, una mesita, unas cervezas y se quedó mirando la tele como si nada.

Moto. Roba una moto y no sabe cómo funciona.- En la ciudad argentina de Tres Arroyos, un chaval de 12 años es captado por las cámaras de vigilancia intentando robar una moto. Después de tener varios problemas para escapar del lugar, ya que no sabía cómo funcionaba el vehículo, dejó tirada la moto en la calle para huir a pie del lugar. La policía, a los pocos metros, consiguió interceptarlo y detenerlo.

Siesta. No puede dormir la siesta tranquilo.- Un joven que se ha quedado dormido (la mona) sentado en una silla ha sido despertado abruptamente por sus amigos, que le han dado una patada a la silla para romper una de las patas. A pesar de caer en el suelo, el chico ha seguido durmiendo.

Dentadura. La abuela pierde su dentadura.- Esta señora enseña a hacer letras con las pinzas. Muestra la H. Muestra la A. Y cuando quiere decir “hahahaha”, pierde su dentadura…

Cama. La cama atrapa a una mujer.- Una mujer camina tranquilamente sobre un sofá plegable para alcanzar un cojín cuando, de pronto, el sofá se pliega de forma repentina y “absorbe” literalmente a la mujer, que desaparece por completo entre la estructura y los cojines en cuestión de milisegundos.

Tía Ramona. Descubre a tía Ramona.- Una chica descubre conversaciones de su novio con otra chica mientras revisa el móvil. El chico tiene agregada a su amante como “tía Ramona”. La novia decide cantarle el cumpleaños feliz a tía Ramona, mientras golpea a su novio con un cinturón y le recrimina lo ocurrido tras haber encontrado los chats. En medio de la tensión, la chica también obliga al chico a cantar “cumpleaños feliz”, aunque después se contradice y le echa en cara que le esté cantando.

Ingresado. Finge estar ingresado para no ir a trabajar.- En Salta, Argentina, un hombre no quiere ir a trabajar y pone una excusa para ello. El chico le envía un audio a su jefa en el que asegura que ha tenido un accidente fuerte, que le ha chocado un coche y que está ingresado en el hospital, todo ello utilizando el microondas para que el momento cobre realismo.

Cristal. Pide que le lave el cristal y se lo llena de líquidos fecales.- Un conductor detiene su coche y, buscando mejorar la visibilidad, le pide a un trabajador que le ayude a limpiar el parabrisas. En un primer momento, la situación parece una simple colaboración rápida. El trabajador se acerca al coche y comienza a limpiar el cristal, mientras el conductor espera obtener una mejor visión. Sin embargo, en cuestión de segundos, la acción toma un giro inesperado: en lugar de dejar el parabrisas limpio, el trabajador saca una manguera que expulsa líquidos fecales por toda la superficie, cubriendo el vidrio y empeorando completamente la visibilidad. El resultado final deja el parabrisas prácticamente inutilizable, lleno de manchas y residuos, lo que provoca la sorpresa y el desconcierto del conductor, que observa cómo lo que debía ser una ayuda termina convirtiéndose en un auténtico desastre.

Videollamada. Lo pillan in fraganti.- Un participante de una videollamada de trabajo es “pillado” in fraganti después de que una foto que tenía estratégicamente colocada para aparentar que estaba sentado se le caiga de manera inesperada. La caída de la imagen deja al descubierto que, en realidad, el hombre está sentado en una hamaca. Como se puede observar, en cuestión de segundos, el protagonista reacciona rápidamente, levantando la foto y volviéndola a poner en su sitio como si nada hubiera ocurrido después de que sus compañeros vieran la situación.

Esqueleto. Lleva al banco el esqueleto de su hermana para reclamar 20.000 rupias.- En la India, en el estado de Odisha, un hombre acude a un banco para intentar retirar 20.000 rupias (180 euros) de la cuenta de su hermana fallecida. Sin embargo, en el proceso, los empleados le exigen la presencia de la titular de la cuenta para poder autorizar la operación. El hombre insiste en que su hermana ha muerto, pero no consigue que su solicitud sea aceptada ni que su situación sea verificada en ese momento. Ante la negativa y la frustración por no poder completar el trámite, toma una decisión extrema. El hombre llega a desenterrar los restos de su hermana y se presenta en el banco con ellos, intentando demostrar de forma directa que la titular de la cuenta ha fallecido.

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