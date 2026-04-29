¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votaremos Arusoros. Estas son las opciones:

NIÑA.- Una niña intenta convencer a su madre por todos los medios de que la deje quedarse en casa para no ir al colegio. La pequeña empieza enumerando todo tipo de excusas, desde que le duele un dedo hasta que le ha picado un mosquito, pero la madre se mantiene firme y le ordena que se beba el chocolate rápido que hay que ir a la escuela. Es entonces cuando la niña lanza su último recurso y asegura que está embarazada, por lo que su madre no puede evitar reír ante la sorprendente declaración de la pequeña.

AVIÓN.- En un vuelo de Malta a Nápoles, este es el momento en que un hombre intenta viajar sin pagar. El individuo se mete en el compartimento superior del avión, destinado al equipaje de mano. Desde allí, se le oye gritar "¡Nápoles! ¡Nápoles!". Según el autor del vídeo, su intención era "no pagar el billete para la vuelta a Nápoles", pero añade que "le descubrieron".

MUJER.- Una esposa sorprende a su marido acompañado de lo que interpreta inicialmente como “otra mujer”, lo que genera un momento de tensión y sospecha. Sin embargo, al tirarle del pelo a la supuesta "mujer" y observar mejor la situación, se aclara que no se trata de una mujer, sino de un hombre con el pelo largo, lo que provoca la confusión inicial. El malentendido se resuelve en el mismo momento, ya que la percepción no coincide con la realidad de lo que ocurre, convirtiendo la escena en una simple anécdota.

TRICILOCO. - Un hombre mayor llamado Paco coloca una especie de caja en su triciclo. En ese momento, la caja presiona el acelerador del vehículo y el triciclo sale disparado hacia delante sin control. Paco reacciona y comienza a correr tras el triciclo a su propio ritmo, intentando alcanzarlo. El vehículo sigue avanzando más rápido de lo que él puede correr, por lo que no consigue darle alcance mientras la escena continúa a la carrera.

CICLISTA. CICLISTA SE EMPOTRA CONTRA EL LATERAL DEL AUTOBÚS.- En Bogotá, Colombia, una cámara de seguridad capta el momento en que un ciclista se empotra contra un autobús. Al parecer, el hombre había robado previamente la bici y estaba siendo perseguido por los dueños de esta y, en su intento de huida, no consiguió frenar, estampándose contra el lateral del autobús.

HORMIGAS.- En Brasil, un hombre decide eliminar las hormigas de su patio utilizando un método bastante drástico. Vierte nafta y, al parecer, también un aerosol dentro del hormiguero. A continuación, enciende varias cerillas y las tira sobre la tierra. La reacción es inmediata: una tremenda explosión levanta la tierra y destruye gran parte del jardín.

FRENO.- En China, una mujer estaciona su vehículo, pero olvida un detalle vital: poner el freno de mano. Al abrir la puerta para salir, el coche empieza a rodar hacia atrás y la derriba. Tal y como vemos, queda atrapada junto a las ruedas y es arrastrada por el asfalto. Por suerte, un conductor que se encuentra cerca escucha sus gritos de auxilio y corre hacia el vehículo.

VUELO.- ¡Vaya chasco! La actividad de parapente termina en un incidente durante el despegue cuando el alumno hace el salto antes de lo previsto. En el momento de la salida, la maniobra no se ejecuta de forma coordinada entre el alumno y su instructor, lo que provoca una pérdida de control inicial. Como consecuencia, ambos no consiguen estabilizar correctamente el equipo en el aire. El alumno se va directo al suelo mientras el profesor contempla la situación.

ESCALERAS.- Esta mujer francesa se ha quedado dormida en las escaleras (en una posición imposible) al ser incapacitación de llegar a la puerta de su casa tras una noche de juerga.

NOVIO.- En Argentina, concretamente en la Ciudad de Buenos Aires, una cobertura periodística durante la inauguración de un nuevo local deriva en una situación inesperada en plena calle. Un equipo de televisión se encuentra entrevistando a las personas que hacen fila para ingresar al establecimiento cuando, de forma repentina, una de las chicas presentes coge el micrófono y decide hablar frente a cámara, alterando por completo el desarrollo habitual de la cobertura. En ese momento, la chica explica el motivo por el que lleva 6 horas en el lugar, afirmando que está buscando a su pareja, a quien acusa de haber acudido al evento acompañado de otra mujer. Su intervención se produce de forma espontánea y sin filtro, interrumpiendo la dinámica de las entrevistas que se están realizando. La situación sorprende tanto al equipo periodístico como a las personas que se encuentran alrededor, ya que la declaración se realiza en directo y cambia por completo el tono, que pasa de una inauguración festiva a un momento de tensión y desconcierto. La gran pregunta es: ¿hace falta hacer cola durante 6 horas para ver a su novio con otra?