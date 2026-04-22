¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votaremos Arusoros. Estas son las opciones:

Bad Bunny.- Este padre canta una versión de la canción de Bad Bunny haciendo referencia a lo poco que duermen ahora con los niños y que deberían haber aprovechado para dormir cuando todavía no estaban los hijos.

Mandril.- Una empleada del hogar ha sorprendido a un mandril que había irrumpido en la vivienda para llevarse comida y lo ha expulsado a patadas, logrando que el “ladrón peludo” huyera únicamente con un plátano. Ha ocurrido en Sudáfrica.

Dron.- En Brasil, una mujer está haciendo sus necesidades cuando es sorprendida por un dron mientras se encuentra en el monte. Al darse cuenta de la presencia del dron, sale corriendo desesperada. En redes sociales, el caso reaviva el debate sobre la privacidad ante el creciente uso de tecnologías como los drones.

Ciclista.- En Brasil, en Mesquita, Río de Janeiro, un ciclista de 18 años llamado Wendel Pereira pasa cerca de un socavón. Y, como era de esperar, es "tragado" por el agujero. El incidente ocurre justo mientras unos reporteros graban el lugar para avisar a los espectadores del peligro que representa el socavón en la infraestructura urbana, lo que hace que la escena sea aún más impactante. Los testigos y reporteros presentes reaccionan con rapidez. Por suerte, el joven está bien. Ha reconocido no tener cuidado y asegura que nunca más volverá a cometer una imprudencia de este estilo.

Helado.- Una heladera intenta reproducir la cara de una clienta en su helado. Mientras la mujer espera pacientemente a que se lo dé, la chica termina el diseño. Tal y como vemos, la cara no le ha quedado muy bien.

Escaleras.- El mítico ex futbolista chileno de 68 años Lizardo Garrido ha sufrido esta caída tras participar en un acto celebrado en el estadio Villa Alemana. Cuando ya se iba al túnel de vestuarios saluda al público y acaba rodando por las escaleras.

Robot.- En China, en la ciudad de Pekín, un robot humanoide participa en una prueba de media maratón y sufre un fallo nada más comenzar el recorrido. Nada más empezar, el robot se tambalea, pierde el equilibrio y cae al suelo de forma repentina. Tras el impacto, la estructura del robot se desarma parcialmente y queda visiblemente dañado, con varias piezas separadas. Aunque algunas partes, como las piernas, permanecen casi intactas.

Jabalí.- Un enorme jabalí que estaba escondido entre los barcos de un club náutico de Francia, se ha lanzado al agua como si fuera un clavadista cuando se ha visto sorprendido por unos turistas.

Globo.- En Estados Unidos, en la ciudad de Temecula, un globo aerostático con 13 personas a bordo aterriza inesperadamente en el patio de una casa. El propietario de la casa, Hunter Perrin, se encuentra viendo la televisión cuando un vecino llama a su puerta para avisarle de lo que ocurre. Al salir al exterior junto a su esposa, Jenna, descubren que la cesta del globo ha aterrizado directamente dentro de su patio trasero con todos los pasajeros a bordo. Todo ocurre cuando el piloto realiza un aterrizaje de emergencia al detectar que el viento disminuye y que no dispone de suficiente combustible para mantener el vuelo. El globo desciende de forma controlada y consigue posarse sin chocar con ningún objeto, lo que evita daños materiales y lesiones. Los 13 ocupantes del globo describen la experiencia como impactante pero segura, destacando la pericia del piloto. Inmediatamente, los vecinos se acercan posteriormente a observar la escena inusual mientras las autoridades y el propio piloto gestionan la situación.

Yayas.- En Taiwán, en la ciudad de Taichung, en el distrito de Beitun, una motorista de 83 años protagoniza un accidente de tráfico que genera una gran alarma. La mujer circula por la carretera cuando se aproxima a un semáforo en rojo. En ese momento, según las primeras informaciones, el vehículo sufre un fallo en los frenos. Al intentar detener la moto, la motorista trata de reducir la velocidad apoyando los pies en el suelo, pero no consigue controlar la marcha. El vehículo continúa avanzando sin estabilidad hasta que finalmente impacta contra otra conductora de 75 años, que se encuentra detenida correctamente en el semáforo en rojo esperando el cambio de señal. El golpe provoca la caída inmediata de esta segunda mujer. Tras la colisión, la moto sigue moviéndose de forma inestable unos instantes más hasta que acaba deteniéndose cerca de la carretera. Ambas conductoras resultan heridas leves y son trasladadas al hospital para ser atendidas. La policía confirma posteriormente que ninguna de las dos implicadas presenta alcohol en sangre. La causa exacta del accidente sigue bajo investigación.