¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

BICICLETA: Este hombre decide poner a prueba una bicicleta aerodinámica con un diseño inspirado directamente en las ruedas de los hámsters. Sin embargo, el caos se desata cuando intenta activar su verdadera función. Al inclinarse hacia adelante para entrar en la estructura circular, la inercia lo traiciona y el hombre empieza a girar descontroladamente dentro del aro.

MOTO: En la costa colombiana, la mala suerte se ensaña con un hombre que acaba de comprarse una moto, decorada para la ocasión con dos globos. El hombre está radiante de felicidad, mientras el dueño del concesionario, con un micrófono en mano, celebra cantando: "¡Se la llevó!" y le pide que mire a la cámara y disfrute de su ilusión. Sin embargo, apenas arranca y se dispone a circular, el motorista choca con la moto justo frente al concesionario. Como se puede ver, va en línea recta, sin girar, y se topa con un bordillo que lo hace perder el equilibrio y caerse. De repente, el dueño del concesionario, que hasta ese momento celebraba con entusiasmo la gran compra, se queda en silencio ante lo ocurrido. El video muestra cómo la emoción de estrenar se transforma en un "golpetazo" instantáneo, dejando la moto nueva en el suelo y al vendedor incrédulo, incapaz de creer que la ilusión haya durado apenas unos metros.

GATO: Este gato está jugando con el vibrador de su dueña, cuando de repente, se sienta de golpe sobre él, y la cara le cambia por completo y lo dice todo con los ojos que se le ponen.

RESTAURANTE: En Brasil, un grupo de personas que practican CrossFit corren por la calle para entrenar y pasan por delante de un restaurante. Al observar al grupo de personas correr, los clientes que cenan en la terraza del restaurante interpretan que algo catastrófico ocurre, ya que no interpretan que son deportistas. Entre saltos, burpees y carreras, los clientes confundidos comienzan a salir corriendo del restaurante, imitando la supuesta huida de los atletas. La gran pregunta que se hacen los usuarios de las redes sociales es: ¿volvieron al restaurante a pagar la cuenta?

ROUTER: En Nairobi, este hombre se ha vuelto viral por su peculiar forma de ganarse la vida. Tal y como vemos en las imágenes, camina con un router Wi-Fi sobre la cabeza para ofrecer conexión a los usuarios a pie de calle a cambio de una tarifa previamente estipulada.

OLLA: Estas impactantes imágenes muestran cómo una mujer ha cambiado el volante de su coche por una olla llena de comida. Mientras conduce con una mano maniobrando con las asas de la olla, con la otra, moja pan y se lleva la comida a la boca

DRON: Una familia está tranquilamente en el patio de una casa, grabando junto a un dron con aparente normalidad. De repente, se forma un socavón en el suelo, que provoca la caída de tres personas. Por suerte, y a pesar del incidente, nadie resultó herido. Al parecer, el patio era viejo y estaba en mal estado.

ACCIDENTE: Un accidente de tráfico tuvo un desenlace inesperado en la bajada de la Rua Omar Magalhães, Brasil, en dirección al centro de la ciudad. Mientras varios transeúntes observaban un incidente previamente registrado en el lugar, una motociclista que conducía una Honda Biz redujo la velocidad para observar lo sucedido. Sin embargo, durante la distracción, perdió el control de la moto y se cayó. La caída provocó que la motociclista golpeara a algunas personas que se encontraban cerca del primer accidente.

TIKTOKER: Una mujer se graba bailando frente a su móvil, concentrada en sus pasos y en la grabación para TikTok. Pero de repente, es atropellada y arrastrada por su hijo, que va subido a un Golf buggy. Lo que comienza como un divertido momento para redes sociales se convierte en un susto para ella. El incidente genera numerosos comentarios en redes sociales, donde los usuarios destacan la importancia de la supervisión constante de los niños especialmente cuando están cerca de un vehículo.

VOCALISTA: En Perú, un cantante se da la vuelta, da un mal paso y cae al vacío sin que nada pueda detenerlo. El artista impacta directamente contra el suelo. Tras la caída, comienza a rodar por una pendiente rocosa cubierta de barro. Mientras se produce la caída, se escucha al presentador exclamar: «¡Ua! ¡Uy, se cayó!», a lo que un asistente del público responde con ironía: «Su último lanzamiento». Finalmente, y bocabajo, el hombre por fin termina de rodar.