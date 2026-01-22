¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

CACATÚA: Una cacatúa de cresta amarilla rebusca dentro de un recipiente blanco mientras otra, blanca, observa desde un soporte. A esta le causa gracia la situación y emite fuertes carcajadas.

BALIZA: Un creador de contenido asturiano le ha dado un segundo uso a la baliza: avisar de las averías de las copas de cerveza.

PUERTA: En Brasil, una chica corre por la calle persiguiendo a un hombre. Inexplicablemente, no coge bien la curva y acaba empotrada contra una puerta metálica.

MARIDO: Una presentadora de una cadena de televisión de Gales ha vivido un momento embarazoso al entrar por videollamada desde su casa y ver cómo su marido se arrastraba por el suelo para evitar salir en pantalla.

COLCHÓN: Una mujer se ata un colchón a la espalda mientras realiza varias tareas domésticas en su cocina. Cuando termina, se tumba hacia atrás en el colchón que, la verdad, no está muy limpio. Su marido la observa con atención y desconcertado.

PISCINA: Una mujer brasileña se ha encontrado a su marido dormido flotando en la piscina y roncando como una morsa.

VIGAS: Una mujer camina por medio de unas vigas de madera en una zona en construcción. Sin embargo, accidentalmente, la mujer cae sobre uno de los huecos, desapareciendo por completo.

ESCENARIO: Este cantante está preparado para salir al escenario. El problema es que cuando sube las escaleras, le fallan las piernas, pierde el equilibrio y termina cayendo desde lo alto del escenario hasta el suelo.

CAÍDA: Y este otro cantante sí que ha logrado subir, pero cae del escenario cuando canta "El sol no regresa", de La Quinta Estación. Justo en el momento del trompazo se escucha la frase "los buenos recuerdos se caen por las escaleras". Coreografía perfecta! Máxima sincronización.

SILLITA: En los Países Bajos, un hombre entra a un supermercado con su sillita eléctrica. Algo no acaba de funcionar bien y eso hace que el aparato acelere y arrase con todos los productos.

