¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Celebración: Le ha sucedido al piloto de la Nascar Connor Zilich. Ha ganado una prueba celebrada en Nueva York y al salir del coche para celebrarlo ha caído de esta forma, fracturándose la clavícula.

Máquina: En Argentina, una chica hace trampas con la máquina de garras para conseguir un peluche. El problema es que mueve la máquina con tanta fuerza que al final casi le cae encima.

Abuela: Este es el momento en que la familia y los amigos de una mujer la esperan en el interior de su casa para darle una sorpresa. La señora, al verlos, empieza a temblar y acaba cayendo al suelo de la emoción.

Choque: En China, un hombre distraído por la belleza de una mujer en un café, choca contra un cartel. Tras volver a mirarla, se golpea contra el cristal de otra tienda antes de seguir su camino.

Peluca: Durante una función de Disney On Ice en México, repentinamente, al artista que hace de príncipe Eric, se le cae la peluca en plena escena, mostrando su calvicie a todos los espectadores.

Revisor: En una estación de la India, una multitud de pasajeros huye del tren justo en el momento en el que el revisor llega para revisar los billetes y comprobar que nadie se ha colado. Algunos de los pasajeros corren por el andén pero otros por las vías.

Zarigüeya: Una zarigüeya intenta robar los dulces de Halloween que hay un cuenco. De repente, la decoración que está a su lado se mueve y le da el susto de su vida.

Pastor: Un pastor de una iglesia evangélica brasileña ha querido hacer una entrada celestial en misa entrando con la ayuda de una grúa. La cesta se ha desequilibrado y ha terminado cayendo al suelo. No ha resultado herido.

Ladrón: Una cámara de seguridad ha captado el momento en que un individuo ha intentado forzar la entrada a una casa, pero el dueño lo ha ahuyentado usando un lanzallamas desde su puerta.

Entrenador: Rogerio Ceni, entrenador del Bahía brasileño se sienta en la sala de prensa y se tira un pedo descomunal. No contaba con que el micro estaba abierto y se colaría el sonido.