¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final de Arusotros?

¡Llega el momento de votar el mejor ARUSOTRO de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la tercera ronda de ARUSOTROS:

PERRO.- Una abuela asiática está sentada junto a su perro, un caniche toy que parece su vivo reflejo. El color del pelaje del animal coincide con el tono de piel de la mujer e incluso tienen la misma cara. Podríamos decir que son dos gotas de agua.

MANGUERA.- Esta niña se burla de sus padres que la apuntan con una manguera y no la pueden mojar. De repente cuando termina el juego y se mira, está completamente empapada y el padre la sigue mojando con la manguera.

SUPERMERCADO.- Un hombre, a la entrada de un supermercado, mira “disimuladamente” a una mujer que entra por la puerta. Sin embargo, al estar apoyado de esta manera en la valla, termina cayendo de espalda. Tras el golpe, el hombre trata de disimular el incidente como si nada hubiera pasado.

ABUELA. .- En Quebec, Canadá, una abuela prueba la mini moto de su nieto. Bajo la atenta mirada de toda la familia, la señora acelera a fondo. Va tan rápido que es incapaz de controlar el vehículo y termina cayendo al suelo, impactando de cara contra él.

EXPLOSIÓN.- En China, un hombre intenta desatascar una máquina para hacer palomitas. A pesar de que lo intenta de todas las maneras, no lo consigue hasta que un compañero se sube encima de una de las piezas mientras él pega martillazos. Pero su idea no sale como él esperaba ya que la máquina explota. Por suerte, nadie resultó herido.

MÓVIL.- Estas son las imágenes de dos mujeres que disfrutan cantando a todo pulmón durante un concierto. Lo curioso de la escena es que mientras una de ellas vive el momento convencida de que lo está registrando todo, tal y como vemos en el vídeo, su teléfono claramente no está grabando. A pesar de que no conservará el recuerdo en su celular, queda claro que ha disfrutado al máximo la experiencia.

PARAPENTE.- Un instructor que asiste en un salto de parapente en Río de Janeiro, Brasil, sufre una caída en el momento en que sale del lugar de despegue. El instructor cae hacia abajo justo después del despegue, pero el susto no pasa de ahí y se encuentra bien. Una gran red de seguridad instalada en la zona amortigua el impacto y evita consecuencias más graves.

THERIAN BOYS.- Los Super Sexi Boys reaparecen en redes sociales con una propuesta llamativa al sumarse al movimiento therian. En el video, se presentan como "el lobo alfa", "Master Llama", "Ultra Sapo Boy" y "Ovejita Celestial", adoptando actitudes y gestos acordes a cada personaje. Aseguran que ese movimiento es un sentimiento que han comenzado a experimentar.

BICICLETA.- Un hombre graba a su mujer sin aliento subiendo por un terreno muy montañoso, bajada de la bici, en un día de fuerte viento. Ella se lo reprocha: “siempre igual, contigo, macho, no me toques los cojones, siempre igual”...él intenta calmarla “pero cariño…” “una mierdaaa!! parecemos subnormales” “las rutas son así, a veces el tiempo se pone feo” “feo, los cojones”. Y él remata con sorna: “no está tan mal, que está muy bonito” (enseñando las vistas panorámicas).

MARC ANTHONY.- En Colombia, la reacción de esta mujer se volvió viral al confundir al cantante de una fiesta con Marc Anthony. El parecido razonable del artista con el auténtico Marc Anthony hizo que la mujer estallara en gritos y tuvieran que sujetarla para que no subiera al escenario para abrazar a su ídolo.