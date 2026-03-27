¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final de ARUSOTROS?

¡Llega el momento de votar el mejor Arusotros de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la primera ronda de ARUSOTROS:

BARBA. LA NIÑA NO QUIERE VER A PAPÁ SIN BARBA.- Un hombre graba la reacción de su familia al ver que se ha afeitado su peluda barba. Cuando su hija le ve, empieza a llorar desconsoladamente. Pero es que cuando entra a la habitación con su otro hijo y su mujer, las caras son un poema. Incluso, el pequeño se esconde de su padre al verle. A todo esto, la hija sigue llorando desconsoladamente.

GATO. EL GATO LE QUITA EL MOCO.- Una mujer con un gato en brazos estornuda y ve como un moco le cae por la nariz. El felino se lo quita con la pata para ayudarle.

ÁRBOL. UN JOVEN EBRIO SE PELEA CON UN ÁRBOL Y PIERDE.- En Bolivia, un joven, en estado ebrio, camina por una calle y comienza golpear a un árbol sin motivo aparente. Da varias patadas a las ramas. En un momento, su pierna se engancha entre una de ellas y pierde completamente el equilibrio. Incapaz de mantenerse en pie, el joven se ve obligado a retirarse de la zona, derrotado por la propia naturaleza que intentaba desafiar

SORPRESA. SE LLEVA UNA GRAN SORPRESA AL GIRARSE.- Este hombre está bailando en una fiesta dando lo mejor de él mismo. Cuando se intenta acercar a la chica para conquistarla, de repente se gira… ¡y tiene barba!

MANIQUÍ. UNA MUJER SALE. ENFURECIDA, PERO SU MARIDO ESTÁ BESANDO SOLO A UN MANIQUÍ.- En una casa de Brasil, una mujer ve en la piscina del jardín a su marido besándose con otra. La chica, completamente enfurecida, salta al agua y agarra de la cabeza a la supuesta amante. Para su sorpresa, el marido tan solo le estaba gastando una broma besándose con un maniquí.

OSO. LE. GASTA UNA BROMA A UN COMPAÑERO DE TRABAJO DISFRAZÁNDOSE DE OSO.- Este hombre se disfraza de oso para asustar a su compañero de trabajo. Se esconde a la vuelta de la esquina, y cuando llega el amigo sale disparado haciendo el oso y el chico sale corriendo asustado.

ROBOT. UN YOUTUBER ESTADOUNIDENSE SE ARREPIENTE DE HABERSE GASTADO 80 MIL DÓLARES EN UN ROBOT.- Este youtuber compró un robot para que le ayudara en las tareas domésticas pero no ha salido como esperaba. El robot rompe un espejo cuando le pide que limpie y acaba tirando toda la comida por el suelo cuando le pide que cocine.

MÚSICO. EL MÚSICO TE AMARGA EL CUMPLEAÑOS.- En Ruanda han querido felicitar a un hombre por su cumpleaños con un pastel y un trompetista interpretando el cumpleaños feliz. El pastel está bien. El trompetista no.

PERRO. EL PERRO NO SOLO ATACA, SINO QUE SE HACE AMIGO DEL LADRÓN.- Un hombre descubre, al revisar las cámaras de seguridad de su casa, que el ladrón que había entrado a robar a su casa estuvo jugando con su perro mientras se llevaba todo lo que pillaba por la casa. Como se aprecia, hasta se tumba en el sofá para jugar con el animal y acariciarle. Las imágenes se vuelven virales y dejan una conclusión clara: no todos los perros nacen para cuidar y proteger una casa.

RONQUIDO. RONCA Y SU MUJER USA UN AVIÓN PARA IMITAR EL SONIDO.- Mientras un hombre duerme y ronca, su mujer decide usar un avión de juguete para replicar el sonido de la aeronave con sus ronquidos.