¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final de ARUSOROS?

¡Llega el momento de votar el mejor ARUSORO de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la primera ronda de ARUSOROS:

GATO. EL GATO DISFRAZADO LE PEGA UN TREMENDO SUSTO AL PERRO.- Un perro está comiendo tranquilamente cuando, de repente, su hermano gatuno se acerca a él vestido de Guardia de la Realeza británica. El can, al verlo, se asusta, y sale corriendo del lugar sin pensárselo.

MONO. EL MONO ROBA UN CAFÉ A UN TURISTA, LO DERRAME Y SE CHAMUSCA LOS TESTÍCULOS.- Este mono ha robado un vaso de café a un turista. Abre la tapa, lo deja tumbado y se derrama todo el contenido. No se da cuenta que el líquido ardiendo está avanzando hacia él, hasta que se queda los testículos y sale corriendo enfadado.

CAÍDA. LOS CANTANTES DE RICCHI E POVERI CAEN AL ENTRAR EN PLATÓ.- Angela Brambati y Angelo Sotgiu, del grupo Ricchi e Poveri, fueron protagonistas de una entrada accidentada en «Domenica In», en la Rai1. Nada más pisar el estudio, ambos cantantes tropezaron y cayeron aparatosamente, por suerte sin consecuencias. La caída se debió a un pequeño escalón. La presentadora se acercó preocupada hasta ellos y les preguntó: «¿No les habían avisado del desnivel?”

PETARDOS. EXPLOSIONES RETARDADAS DE PETARDOS HACEN QUE LOS NIÑOS CAIGAN AL SUELO.- Unos niños lanzan unos petardos en plena calle en China. Tras tirarlos, retroceden unos pasos y observan en silencio. Pero, tras un pequeño retraso, el sonido de los explosivos hacen que los niños caigan hacia el suelo (en perfecta sintonía).

SILLITA. LA SILLITA ELÉCTRICA SE DESCONTROLA EN EL SUPERMERCADO.- En los Países Bajos, un hombre entra a un supermercado con su sillita eléctrica. Algo no acaba de funcionar bien y eso hace que el aparato acelere y arrase con todos los productos.

PARACAÍDAS. EL PARACAÍDAS CASERO NO FUNCIONA.- Un niño se tira desde lo alto de una mesa con un paracaídas casero hecho con un plástico. El salto no acaba de funcionar del todo bien y el chaval aterriza con su cara en el suelo.

SUSTO. EL SUSTO DEL PEQUEÑO AL VER A SU PADRE ELECTROCUTARSE.- Un padre le enseña a su hijo el peligro de tocar un enchufe. Al tocarlo, el hombre hace que se electrocuta. Sin embargo, el pequeño, al verlo, empieza a llorar desconsoladamente.

SALTO. SALTO MILIMÉTRICO CONTRA EL MARIDO.- Una mujer, con mucha carrerilla, corre y salta hacia el agua desde una plataforma de madera. Sin embargo, la mujer cae directa hacia su marido, que estaba bañándose tranquilamente en el agua. La mujer propina un buen golpe al hombre.

ZANCADILLA. EMPLEADO LE PONE LA ZANCADILLA AL NIÑO QUE VA A BUSCAR PATATAS.- Un niño, tras cruzar el mostrador de una cadena de comida rápida (McDonald’s), se come las patatas fritas del establecimiento. Uno de los empleados, al verlo, le agrede haciéndole una trabanqueta, y el niño cae hacia el suelo.

VOCALISTA. SE NOS VA EL VOCALISTA.- En Perú, un cantante se da la vuelta, da un mal paso y cae al vacío sin que nada pueda detenerlo. El artista impacta directamente contra el suelo. Tras la caída, comienza a rodar por una pendiente rocosa cubierta de barro. Mientras se produce la caída, se escucha al presentador exclamar: «¡Ua! ¡Uy, se cayó!», a lo que un asistente del público responde con ironía: «Su último lanzamiento». Finalmente, y bocabajo, el hombre por fin termina de rodar.