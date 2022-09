El evento global para fans de Netflix se celebraba este fin de semana para dar a conocer todas las novedades de Netflix en los diferentes territorios: Estados Unidos y Europa, Latinoamérica, Japón, India y Corea. La plataforma ha revelado fechas de estreno, primeras imágenes y las nuevas series que entrarán a formar parte de su catálogo próximamente.

Con un pequeño avance de 'The Crown', Netflix ha revelado que el estreno de la quinta temporada llegará el 9 de noviembre, apenas dos meses después del fallecimiento de la reina Isabel II. Los nuevos episodios se centrarán en los momentos más duros para la monarquía y también a nivel personal para la reina con el divorcio de su hija Ana, primero, el de el príncipe Andres y Sarah Ferguson, después; y la ruptura definitiva de Carlos y Diana, por último.

Y de la capital británica viajamos a la francesa con dos de las series que transcurren en París. Para empezar, el 21 de diciembre se estrena la temporada 3 de 'Emily en París' que arranca con la protagonista tomando una complicada decisión estilística. Y continuamos con 'Lupin: parte 3' que se centra en Assane, el protagonista, viviendo en la clandestinidad lejos de su mujer y su hijo. La situación es tan difícil que el ladino decide regresar a París para proponer a su familia empezar una vida lejos de Francia. Sin embargo, pronto sus planes se van al traste con el inesperado regreso de los fantasmas del pasado.

Pedro Alonso y Alex Pina, el protagonista y el creador de 'Berlín', respectivamente, han charlado sobre la nueva serie del universo de 'La casa de papel'. La ficción se centra en los años dorados del personaje “cuando robaba por Europa con una antigua banda y perdidamente enamorado”. Pina define de hecho la serie como “un manual de amor y robos”. Todo apunta a que vamos a ver a ese Berlín disfrutón, que aún así no va a poder escapar del sufrimiento porque como dice Pina “el amor es placer y dolor. En resumen, vamos a ver una 'feel good' serie que mezcla thriller, tensión, robos de guante blanco, viajes y como gran novedad ¡humor! porque la serie va a tener grandes dosis de comedia.

El 23 de noviembre es la fecha de estreno de la, muy esperada, versión de Tim Burton sobre la familia Addams y hemos podido ver un nuevo avance de 'Miércoles' que muestra a la adolescente de la terrorífica familia tratando de evitar el espionaje de sus padres que han enviado a Cosa para controlarla mientras está lejos. Como no hay nada que se le escape a la joven, terminará contando con la ayuda de Cosa para "salir del purgatorio juvenil" en el que se encuentra. La serie que se centra en los años deadolescencra de la protagonista en la Academia de Nunca Jamás cuenta además de con Jenna Ortega, con Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie y Christina Ricci, entre otros.

Naomi Watts y Bobby Cannavale y Jennifer Coolidge protagonizan 'El vigilante', un nuevo thriller que llega a Netflix inspirado en una tristemente conocida historia real que tuvo lugar en Nueva Jersey. La serie se centra en la familia Brannock y su traslado a la que debería ser la casa de sus sueños en un vecindario idílico, sin embargo la realidad será bien distinta. Su vida se convierte en un infierno cuando empiezan a recibir cartas firmadas por 'el vigilante', una persona obsesionada con esa vivienda y con las personas que viven en ella y que llevará a los protagonistas a descubrir siniestros secretos del vecindario. La ficción se estrena el 13 de octubre.

La segunda temporada de 'Vikingos: Valhalla' vuelve con los legendarios héroes Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y Harald Sigurdsson (Leo Suter) preparándose para una última y desesperada defensa contra Olaf y sus guerreros.

El regreso de 'You' con la cuarta temporada incluye cambios importantes. Para empezar Joe, el protagonista, ha iniciado una nueva vida al otro lado del charco. En Londres se ha transformado en una versión más sofisticada de sí mismo y se ha transformado en el profesor Jonathan Moore. Atrás quedaron el librero de Nueva York, el dependiente de Los Ángeles y el marido cariñoso. En la presentación de la temporada también hemos conocido a los nuevos personajes que van a acompañar al siniestro protagonista. Los nuevos episodios van a llegar divididos en dos partes, la primera se estrena el 10 de febrero y la segunda el 10 de marzo.

Otra serie que vuelve con cambios en su cuarta temporada es 'Yo nunca'. La pandilla de la alocada adolescente Devi (Maitreyi Ramakishnan) suma un nuevo miembro. Se trata de Ethan, interpretado por Michael Cimino, y por lo que parece su presencia no va a sentar nada bien a Ben (Jaren Lwison) mi a Paxton (Darren Barnet). Sí, has oído bien. Paxton va a seguir presente en la vida de la protagonista a pesar de su graduación. Y eso no es todo, en la temporada cuatro habrá una boda.

Aunque no hay aún fecha de estreno, los fans del Grishaverso están de enhorabuena porque el avance de la segunda temporada de ‘Sombra y hueso’ hará más llevadera la espera. La serie incorpora a Nikolai Tolya (Patrick Gibson), Tamar (Anna Leon Brophy) y Wylan Hendriks (Jack Wolf) que se suman al general Kirigan/el Oscuro (Ben Barnes) y a Alina Starkov (Kessie Meg Li).

También están de enhorabuena los fans de 'Manifest' que después de mucho pedrizo consiguieron que Netflix se animará a hacer una cuarta temporada de la serie cancelada repentinamente por la NBC. Así el creador Jeff Rake tendrá la oportunidad de dar un cierre digno al misterio del vuelo 828 que reaparece tras cinco años desaparecido sin que por sus pasajeros haya pasado el tiempo.

La exitosa 'Alice in Borderland' también va a continuar con una segunda temporada en la que vuelven Kento Yamazaki y Teo Tsuchiya para interpretar a los protagonistas Arisu y Usagi. Para poder volver a su mundo, ambos tendrán que descubrir los secretos de la ciudad de Tokio en la realidad paralela en al que se encuentran.