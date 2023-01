Los nostálgicos de la colosal 'Breaking Bad' están de suerte porque, para volver a ver a Walter White, ya no tendrán que visionar de nuevo la serie. Bryan Cranston volverá a meterse en la piel de su célebre personaje, aunque conviene controlar la euforia, porque el motivo no es un nuevo spin off, eso ya ocurrió con su cameo en 'Better call Saul', sino un anuncio de la Súper Bowl.

El evento deportivo del año contará con White en uno de los cotizados anuncios de sus interrupciones publicitarias. Será por su participación en un spot de los Popcorners de Frito Lay, la marca de patatas fritas de Pepsi, y ya hemos podido ver una imagen de Walter sujetando una de sus bolsas. Concretamente, sostiene las de sabor a Cheddar White, en una clara referencia al apellido del personaje.

Cranston llegó a ganar cuatro premios Emmy por su trabajo en 'Braking Bad', cuyo capítulo final se emitió en 2013. Desde entonces, el actor, también interpretó de nuevo al profesor de química metido a cocinero de crack en el filme 'El Camino: una película de Breaking Bad'. Su próximo regreso para la Súper Bowl será el 12 de febrero y será retransmitido por Fox.