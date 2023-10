No hacemos ningún spoiler si decimos que Carlos Alberto Reyes (Roberto Mateos) muere en 'Todo sobre mi padre', el primer capítulo de 'Deudas', la serie que puede verse los jueves en el prime time de laSexta. De hecho, el marrón que le deja a su viuda, Pepa Carranza (Carmen Maura), y a sus hijos, Raúl (Salva Reina), Lucía (Carmen Ruíz) y Javi (Ibrahim al Shami) centra toda la trama de la serie. Así que si no quieres que te desvelemos nada más, no sigas leyendo.

Carlos Alberto es venezolano, con mucha labia, pelazo y un atractivo que guarda cierto parecido con 'El Puma'. Artista frustrado, tuvo un éxito fugaz con su canción 'Verano venezolano' y ya en España montó su propio negocio, una academia para artistas. Con su muerte queda al descubierto su lado más oscuro, lo engañada que tenía a su familia y un secreto que puede cambiarlo todo, pero eso se irá descubriendo en cada episodio.

La escena comienza como decimos con él entonando la canción italiana que sonaba cuando conoció a Julieta Laconcha que no es su mujer, sino su amante. Ella está disfrutando de un baño en la habitación de hotel en la que han pasado el rato cuando de repente él ve a alguien y se asusta tanto que sale de la habitación por la ventana con lo puesto, que es nada.

De esta guisa y con un chaleco reflectante llega a la academia en la que su amada familia le ha preparado una fiesta sorpresa de cumpleaños. Sin embargo, quienes se llevan la sorpresa son ellos al verle llegar desnudo y entonces únicamente alcanza a decir su última mentira antes de caer fulminado: "Me han robado".