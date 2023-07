Los alumnos de Moordale se quedaron sin instituto tras los acontecimientos de la tercera temporada y ahora se tendrán que integrar en la progresiva escuela Cavendish Sixth Form College. La cuarta temporada de 'Sex Education' da un pequeño salto en el tiempo y avanza un par de meses hasta el comienzo de un nuevo curso, en el que Otis Milburn y el resto de protagonistas van a conocer gente nueva y se van a encontrar también con alguna cara conocida como la de Isaac (George Robinson) que estudia Artes en la escuela.

A pesar de que se trata de la última temporada, la creadora de la serie Laura Nunn no descarta volver escribir más adelante nuevas historias de los personajes de Moordale: "Definitivamente me estoy tomando un descanso y pensando en otras cosas", ha dicho para añadir que "Moordale es un mundo muy rico, y escribir sobre adolescentes siempre es muy divertido". "Así que creo que siempre hay potencial para explorar más en ese mundo", ha asegurado.

Nunn ha querido lanzar un mensaje a los fans en el que dice: "Estamos increíblemente orgullosos de 'Sex Education' y nos sentimos en deuda con nuestros brillantes guionistas, el reparto y el resto del equipo, que ha puesto tanto corazón en la realización de cada episodio. Han trabajado sin descanso para mostraros la serie final, y estamos impacientes por compartirla con vosotros".

Qué veremos en la temporada 4

El primer tráiler de los nuevos capítulos muestra a Otis presentándose antes sus compañeros de la nueva escuela con la torpeza habitual que le caracteriza al decir, además de que "se pasa todo el día pensando en sexo", que todo lo que sabe del tema lo aprendió de su madre. La frase escandaliza a la audiencia y Eric se ve obligado a intervenir: "¡Por Dios! ¡Di que eres terapeuta sexual!". En paralelo, Maeve vive su aventura americana aunque de momento no sabemos mucho más, salvo que uno de los nuevos personajes está relacionado con la estudiante de Literatura y es el actor Dan Levy ('Schitt's Creek'). Habrá que esperar para ver en qué punto ha quedado su relación con Otis, ya que en una escena del avance le vemos a él en la cama al lado de Ruby.

En una entrevista para el medio de Netflix Tudum, la creadora de la serie Laurie Nunn ha comentado algunos detalles de lo que nos depara la cuarta y última temporada. La nueva escuela es aparentemente idílica con práctica de yoga en el exterior, con ambiente acogedor y amigable con la comunidad queer y comprometida con el medio ambiente y el bienestar. Entre el alumnado también hay un grupito popular y, atención, una terapeuta sexual llamada O, e interpretada por Thaddea Graham ('Doctor Who').

En cuanto a las tramas familiares, encontraremos a Jean (Gillian Anderson), la madre de Otis, en un momento más oscuro porque no está pasando su mejor momento. Recordemos que ha vuelto a ser madre y, además de todo lo que conlleva un postparto, no va a llevar demasiado bien el volver a ser madre soltera. Por otro lado, tenemos a los Groff, con Adam haciendo avances en la relación su padre y exdirector de Moordale, que trata de rehacer su vida y solucionar los problemas con su familia. Por primera vez, la serie va a mostrar la vida familiar del personaje no binario de Cal y conoceremos a su madre Nicky (Andy Osho).

De hecho, entre los temas que trata la serie Nunn destaca "la idea del fracaso, la identidad y la aceptación, que van de la mano con la salud mental". Es algo que se va a ver a través de varios de los personajes y uno de ellos va a ser sin duda Cal, de quien conoceremos mejor sus luchas internas y cómo transita con su familia el tema de la identidad.

Nuevas incorporaciones

Como ya sabíamos Dan Levy se sumaba al reparto para interpretar al escritor Thomas Molloy y nuevo tutor de Maeve en su curso de Literatura en Estados Unidos. Además, Lisa McGrillis interpretará a Joanna, la hermana pequeña de Jean.

También como hemos dicho conoceremos a Thadea Graham ('Doctor Who') en el papel de O, la terapeuta sexual de la nueva escuela cuyo personaje servirá como punto de partida del viaje de su oponente Otis. Felix Mufti, Anthony Lexa interpretan a la poderosa pareja trans formada por Abbi y Roman que integran al grupo popular de la nueva escuela conocido como 'Aquelarre', que en contra de lo que suele ser habitual es abierto, generoso y promueve la amabilidad. Marie Reuther ('Kamikaze') y Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua también se incorporan al reparto para interpretar a nuevas compañeras de los protagonistas.

Y, por supuesto, regresa Asa Butterfield como Otis Milburn, acompañado de Gillian Anderson, y junto a ellos Eric (Ncuti Gatwa), Maeve (Emma Mackey), Aimee (Aimee Lou Wood), Cal (Dua Saleh), Ruby (Mimi Keene), Jackson (Kedar Williams-Stirling), Viv (Chinenye Ezeudu), Adam (Connor Swindells), su padre Michael Groff (Alistair Petrie), su madre Maureen Groof (Samantha Spiro), y los profesores Colin Hendricks (Jim Howick) y Emily Sands (Rakhee Thakrar).

Alumnos que causan baja

Se trata de una temporada agridulce, no solo porque será la última, sino también porque echaremos de menos a algunos personajes después de que varias actrices decidieran dejar la serie. Tocará decir adiós a la pareja de Lily y Ola que tan buenos momentos ha dado, después de que Patricia Allison y Tanya Reynolds anunciaran que no retomarían sus papeles en los nuevos capítulos. Tampoco estará Simone Ashley en el papel de Olivia, que se despidió para aterrizar en la saga de 'Los Bridgerton' en la segunda temporada.