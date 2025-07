Revilla responde al discurso racista de Vox: "Estar en contra de la inmigración es estar en contra del desarrollo de España"

Miguel Ángel Revilla analizó con Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde la actualidad política, desde el bronco debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, hasta el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García, sin olvidar la situación de la demanda del rey emérito contra él.

En el vídeo sobre estas líneas, el expresidente de Cantabria hacía su predicción sobre si Pedro Sánchez aguantará hasta 2027: "Mi lógica me dice que no", afirmaba rotundo, apuntado después que "no conozco ningún país del mundo que pueda soportar una legislatura con tres años sin presupuestos".

En este sentido, señalaba que "quienes le apoyan, la mayoría no le pueden ver", si bien consideraba que lo mantienen por el "temor a lo que viene" ante la posibilidad de un Gobierno con PP y Vox, que según el "al 50% de los españoles les causa verdadero terror".

Como muestra, las últimas declaraciones de la formación de extrema derecha que defiende la deportación de 8 millones de migrantes. En este sentido, el expresidente cántabro les respondía rotundo: "Hoy España crece precisamente por la inmigración y estar en contra de la inmigración es estar en contra del desarrollo de España".