Con apenas unos días de diferencia las dos actrices de 'Sex Education' que forman una de las parejas más queridas de la serie de Netflix han anunciado que no estarán en la cuarta temporada. Se trata de Patricia Allison, que da vida a Ola, y de Tanya Reynolds, la actriz que interpreta a la imaginativa y excéntrica Lily.

En la tercera temporada, Lily y Ola se consolidaban cómo pareja después de superar una crisis. Veremos cómo resuelven los nuevos episodios la ausencia de ambas, teniendo en cuenta además que Ola es la hija de la pareja de la madre de Otis (Asa Butterfield), la doctora Jean Milburn (Gillian Anderson).

Patricia Allison contó sus planes hace unos días en una entrevista en Capital Xtra: "No me uniré al equipo para la cuarta temporada". "He estado haciéndolo durante tres años y me ha encantado", añadió y explicó que lo deja para poder dedicarse a otros pequeños proyectos.

La actriz que interpretaba el interés romántico de Ola, Tanya Reynolds, también reveló que deja 'Sex Education' y lo hizo en una entrevista en Radio Times: "No voy a volver, lo cual es triste, muy triste". "Es la progresión natural de estas series: cuando tienes repartos tan grandes y tantos personajes tienes que dejar marchar a a algunos para dar paso a otros, es absolutamente correcto", ha explicado.

De momento, Netflix no ha hecho ningún comentario sobre las ausencias ni ha comunicado aún posibles nuevas incorporaciones, así que habrá que seguir esperando noticias del instituto Moordale.