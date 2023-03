Para empezar, esta semana se acerca el final de la espera del público de 'You', con el estreno de los últimos episodios de la temporada 4 que promete emociones fuertes. Además, HBO Max estrena la segunda temporada de 'Perry Mason' y a Disney+ llega 'El grito de las mariposas'. Después del esperado lanzamiento de 'Bosé', la recién estrenada SkyShowtime llega con 'Los enviados', protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, entre otros. Y, por supuesto, tras el gran debut, cada domingo llegarán nuevos episodios de 'Nacho' a ATRESplayer PREMIUM.

Netflix

'MH370: el avión que desapareció' -8 de marzo de 2023

El 370 de Malaysia Airlines era un vuelo de rutina: un trayecto nocturno de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. Pero, poco después de despegar en una tranquila noche de 2014, se esfumó sin más de las pantallas de radar. La sobrecogedora desaparición del avión comercial copó titulares, provocó disturbios, sumió en una pesadilla a los familiares de los pasajeros y desencadenó una búsqueda internacional de preguntas que siguen sin respuesta. Esta serie documental ambientada en siete países emplea archivos contundentes para reconstruir la noche del incidente y ofrece a los espectadores la ocasión de analizar tres de las teorías más conflictivas sobre la desaparición. Asimismo, contiene entrevistas con familiares, científicos, periodistas y personas de a pie de varios países que, después de nueve años, se niegan a aceptar que no haya ninguna explicación. Esta es una historia laberíntica plagada de conspiraciones, figuras dudosas y silencio administrativo, pero, por encima de todo, es una oportunidad de mantener vivo el recuerdo de los que se perdieron en uno de los mayores misterios sin resolver de nuestros tiempos y de seguir buscando respuestas.

'Sombra y hueso' T2 -8 de marzo de 2023

Basada en los bestsellers ambientados en el Grishaverso de Leigh Bardugo, regresa en una segunda temporada de 'Sombra y hueso' con nuevas amistades, nuevos amores, batallas grandiosas, aventuras épicas y un sorprendente secreto familiar que podría resultar catastrófico. Alina Starkov se ha dado a la fuga. Rayo de esperanza para unos y sospechosa de traición para otros, la joven está decidida a acabar con la Sombra y evitar la destrucción de Ravka. Pero el general Kirigan ha vuelto para terminar lo que empezó. Al mando de un nuevo y espeluznante ejército de monstruos siniestros aparentemente indestructibles y reclutas grisha aterradores, Kirigan es más peligroso que nunca. Para plantarle cara, Alina y Mal recurren a sus nuevos y poderosos aliados y emprenden un viaje por el continente en busca de dos seres legendarios capaces de potenciar los poderes de Alina. Entretanto, en Ketterdam, los Cuervos forjan nuevas alianzas mientras se enfrentan a antiguos rivales y a rencores que se remontan a un pasado aún más lejano; amenazas que suponen un peligro no solo para su posición en el Barril, sino para sus vidas. Cuando les surge la oportunidad de un golpe muy peligroso, los Cuervos vuelven a vérselas con la legendaria Invocadora del Sol.

'You' T4b -9 de marzo de 2023

La primera parte de la temporada 4 dejaba muchas incógnitas que se resolverán en los nuevos episodios, aunque el tráiler de la segunda parte se reserva una sorpresa mayúscula para los fans: la reaparición de Love Quinn. ¿Está viva? ¿Es un recuerdo? Hagan sus apuestas hasta saber cuál es el retorcido plan que han ideado Greg Berlanti y Sara Gamble.

HBO Max

'Rain dogs' ('Buscarse la vida') - 7 de marzo de 2023

Una comedia negra de la brillante nueva voz de Cash Carraway, narra la vida de Costello Jones (Daisy May Cooper), una madre devota que quiere lo mejor para su precoz hija, Iris (Fleur Tashjian). Mientras se esfuerza por sobrevivir, Costello se apoya en Selby (Jack Farthing), el pseudo padre de Iris (y la pseudo alma gemela de Costello), y Gloria (Ronkẹ Adékoluẹjo), la leal pero caótica madrina/mejor amiga del dúo, que juntos forman un improvisado e imprevisible vínculo familiar unidos por un complejo y arraigado desafío frente a un sistema diseñado contra ellos. Ésta es una historia extraordinaria sobre el amor de una madre por su hija que explora una familia disfuncional en los márgenes de la sociedad, que intenta enderezarse en un mundo ya de por sí torcido.

'Perry Mason' T2 -7 de marzo de 2023

Meses después de que el caso Dodson llegara a su fin, el hijo de una poderosa familia petrolera es brutalmente asesinado. Cuando el fiscal del distrito va a las afueras de la ciudad a identificar al sospechoso más evidente, Perry, Della y Paul se encuentran en el centro de un caso que descubrirá conspiraciones de gran alcance y los obligará a considerar lo que realmente significa ser culpable.

Disney+

'El grito de las mariposas' -8 de marzo de 2023

Protagonizada por la actriz dominicana Sandy Hernández (Minerva Mirabal), la actriz española Susana Abaitua (Arantxa Oyamburu), Belén Rueda (Pilar Macías) y el actor cubano Luis Alberto García. 'El grito de las mariposas' es un drama histórico inspirado en hechos reales, en el que el color del Caribe se entremezcla con el crimen y la política, retratando la vida de una isla dominada por el régimen tiránico del dictador Rafael Leónidas Trujillo, alias 'el Chivo', quien gobernó República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato, en 1961. Con esos acontecimientos históricos como telón de fondo, la historia se centra en la amistad entre la joven inmigrante española Arantxa Oyamburu (Susana Abaitua) y Minerva Mirabal (Sandy Hernández), reconocida activista política dominicana que, junto a sus hermanas, recibió el apodo de 'las Mariposas', convirtiéndose en una leyenda latinoamericana al enfrentarse a Trujillo y contribuir al precipitado final del dictador. La serie narra el entrañable, aunque finalmente trágico vínculo entre las dos jóvenes y valientes mujeres, cuyos encuentros y desencuentros durante más de dos décadas estuvieron marcados por los brutales sucesos en torno a la dictadura de Trujillo.

Sundance TV

'Sex' -Miércoles 8 de marzo de 2023

La serie de seis episodios sigue a Cathrine (Kamma August), una joven de 22 años que trabaja en un centro de llamadas de información sexual. Vive son su novio Simón (Jonathan Bergholdt Jørgensen) y son felices excepto por una cosa: ella siente un gran deseo sexual mientras que Simón parece haber perdido por completo el impulso. Un día Cathrine y su atractiva compañera Selma (Nina Terese Rask) experimentarán una noche mágica juntas. Por esto, la protagonista se verá envuelta en una situación de la que no es capaz de salir fácilmente: tendrá que elegir entre su fiel novio y la atracción que siente por su amiga, con el riesgo de quedarse sin ninguno de los dos.

AMC

'Espiral' -Jueves 9 de marzo de 2023

Descrita por The New York Times como "la respuesta francesa a 'The Wire' y 'Ley y Orden'", la nueva serie de AMC llega para descubrir los crímenes y las intrigas del día a día en un juzgado parisino gracias a un joven fiscal, una capitana de policía, un juez de instrucción y una abogada. Llega a España tras acumular decenas de nominaciones y premios a lo largo de sus ocho temporadas.