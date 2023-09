"Dicen de mí que soy un icono, una de las grandes, una mujer poderosa", dice María Jiménez en el momento de la grabación de esta docuserie de la que laSexta emite la primera parte el próximo domingo. Un documental en el que la cantante recientemente fallecida recorre su vida, personal y profesional, y habla como nunca lo había hecho hasta ahora, desvelando cuestiones jamás contadas. "Yo me he tirado a todo lo que se movía. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres lo podían hacer y las mujeres no?", decía sin tapujos ante las cámaras.

La cantante desgrana sus hitos biográficos, incluso aquellos más dolorosos, como la pérdida de su hija Rocío o los malos tratos de su exmarido, el actor Pepe Sancho, tal y como vemos en el adelanto del vídeo principal de esta noticia. "Fue el mayor error de mi vida. Yo me sentía culpable", reconoce.

Tampoco omite su cáncer de pulmón. De hecho, la grabación del documental, prolongada durante un año, permite observar los cambios producidos en las diferentes etapas de su enfermedad.

