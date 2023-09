laSexta emite este domingo un documental inédito de María Jiménez. La cantante, que ha fallecido a los 73 años en Sevilla, contó hace un año a la cadena algunos de sus momentos más íntimos, como aquel en el que el médico le explicó que padecía un cáncer de pulmón.

"Me están dando quimio en pastillas, se me ha caído el pelo, lo que llevo es una peluca", explicó la cantante a laSexta, donde se dejó ver con la cabeza al descubierto. Así, explicaba que el cáncer de pulmón se había convertido en su "compañero de viaje".

"Cuando me dice el médico que tengo cáncer le digo 'pues muy bien, ya se curará, ¿no?' y me dice '¿cómo?' y le digo claro, eso se cura, antiguamente no, pero ahora sí", explicaba.

La cantante no dudó en narrar algunos de los episodios más duros de su enfermedad: "Se me caía el pelo. Y dije ven y córtame el pelo a ras". "Yo no tengo sentido del dolor, entonces no me asusto. Cuando es un dolor desconocido dices 'qué pasa aquí', pero cuando es un dolor normal, ¿para qué te vas a asusta?", comentaba.