María Jiménez fue una mujer adelantada a su época, empoderada incluso cuando aún era desconocido ese término, y un símbolo frente al machismo. Nos ha dejado a los 73 años, pero su legado seguirá implacable, tal y como demuestra la docuserie 'Mi mundo es otro', que la artista grabó para Atresmedia hace un año y que este domingo se emitirá de forma inédita en laSexta.

La artista estuvo casada con Pepe Sancho, una relación en la que sufrió episodios de violencia machista, según contó ella misma en su libro 'Calla canalla'. En la docuserie 'Mi mundo es otro', narró incluso cómo desoyó las recomendaciones de amigos que le decían que no se casara con él.

"Le dije con mucha alegría a una amiga 'me voy a casar con Pepe Sancho', y me dijo 'no te lo aconsejo, yo te quiero mucho más a ti de lo que Pepe Sancho te quiere a ti, no te cases María, que te va a hacer una desgracia'", lamentó María Jiménez a Atresmedia.