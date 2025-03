El oscuro pasado de Maje, la 'viuda negra' del crimen de Patraix: "Su familia no le dejaba salir, excepto para ir a misa"

El documental de laSexta ahonda en el pasado de Maje, la 'viuda negra' del crimen de Patraix, una joven que había vivido constreñida durante toda su infancia por una familia que prácticamente no le permitía salir de casa, excepto para ir a misa, tal y como desvela la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez Salegui en esta producción.

"Su familia es neocatecumenal, muy religiosa", indica Teresa Domínguez, redactora jefe de sucesos y tribunales en Levante - EMV. "Son cinco hermanos, sus padres no le permiten que se relacione con otras niñas que no sean de la misma congregación religiosa. Tampoco le permiten ir a cumpleaños desde muy pequeña de gente que no es de su entorno. En ese ambiente, ella crece y siente que su adolescencia está perdida", analiza Gema Peñalosa, periodista de El Mundo. "Por eso, cuando decide hacer enfermería se va a Barcelona, lo más lejos posible. Ya no quiere volver a Novelda", añade.

La huella del pasado en la vida adulta de Maje

La forense ve en este pasado el origen de sus traumas como adulta. "Cuando crece y sale fuera tiene la sensación de que se está perdiendo algo y necesita vivirlo todo, todo lo que se le ha estado prohibiendo a lo largo de su vida".

Un amigo de Antonio, la víctima del crimen de Patraix, describe a Maje como una persona "joven, alocada, viva, feliz, con una relación inesperada". "El amor salía por todos los lados", lamenta.