La conversación que incriminó a la 'viuda negra' de Patraix y Salva de cometer el crimen: "No temas por mí"

Los investigadores del crimen de Patraix seguían la pista a la viuda, María Jesús Moreno, Maje, y a uno de sus amantes, Salvador Rodrigo. Eran los principales sospechosos, pero no había ninguna prueba que les pudiera implicar como autores materiales de la muerte de Antonio Navarro.

Es ahí cuando la Policía decide tender una trampa a Maje: los agentes aseguraron a la familia de la víctima saber quién estaba detrás del crimen. Como se recoge en este vídeo, la noticia causó sorpresa y nerviosismo entre los dos sospechosos, quienes conversaron por teléfono y llegaron a quedar en una cafetería para perfilar una estrategia. Aquellas conversaciones dieron un vuelco a la investigación y condenaron a Maje y Salva.

Tan solo ocho días después de su última conversación detuvieron al examante en la cafetería de un hospital y a la viuda en plena calle. "No temas por mí. Quizás lo que ha ocurrido es que tienen a alguien, algún sospechoso, que ya haya tenido algún delito; tienen que recabar más información para achacárselo a esa persona. Me tendrían que estar investigando a mí y no lo están haciendo", le comentó Salva a Maje, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas donde aparecen los mensajes que se intercambiaban.