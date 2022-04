"Que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen". Este dicho le está encajando como un guante a 'Tiempo de Victoria'. La serie que retrata cómo fue la época de los años 80 en la que Los Angeles Lakers inventaron el showtime y cambiaron la NBA está provocando demasiadas reacciones entre los jugadores reales en los que se basa esta ficción. Y no positivas, precisamente.

El primero que miró hacia otro lado fue Magic Johnson. No sabemos si su reacción tendría algo que ver con el hecho de que la serie de HBO Max se le adelantó y se estrenó antes que la docuserie sobre su vida que llega este viernes a AppleTV+. El caso es que Johnson ha sido muy crítico con 'Tiempo de Victoria' asegurando que "no se puede hacer una serie sobre los Lakers del showtime sin tener en cuenta a los propios jugadores". Es cierto que la ficción no contó con ninguno de ellos. Se basó en el libro 'Showtime' de Jeff Pearlman pero en ningún momento se acudió a los propios jugadores para contar con sus recuerdos y sus testimonios. Magic Johnson ha sido categórico y ya no quiere hablar más sobre 'Tiempo de Victoria' pero los que sí que lo están haciendo son dos personalidades que conocieron muy bien aquella época y fueron parte capital de aquel equipo.

Las críticas de Kareem

Kareem Abdul-Jabbar, uno de los jugadores más exitosos de la franquicia angelina de todos los tiempos, se ha explayado quedándose muy a gusto. En sus redes sociales ha enlazado un post escrito en su blog personal en el que tilda a la serie de HBO Max como "deliberadamente deshonesta" y "tremendamente aburrida".

Antes de desgranar todo lo que ha dicho, hay que partir de la base que, al igual que Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar tiene una serie en ciernes desarrollada por Hulu (Disney+ en nuestro país) en la que también se repasará su vida. Puede que 'Tiempo de Victoria' se les haya adelantado y además ficcione y exagere demasiado lo que ocurrió con los Lakers, pero salir a criticarla tan duramente, podría levantar suspicacias. Aun así, Jabbar se ha despachado de lo lindo. En primer lugar ha querido puntualizar que "no pensaba verla en un principio" porque ya había vivido esa época en primera persona y no le interesaba ver cómo terceras personas la interpretaban. Pero claro, al empezar a ver opiniones que ponían en duda la veracidad de los hechos que cuenta la serie, le entró curiosidad. Lo que se encontró le "decepcionó profundamente". Al parecer no por la imagen dan de su persona porque "hace tiempo que acepté que esto forma parte de ser una celebridad" Lo que le sentó mal de verdad es la imagen superficial que se da de sus excompañeros.

Y eso que tenía fe en Adam McKey, el creador de 'Tiempo de Victoria'. A Kareem le gustaron algunas de las obras de McKey como 'Vice' o 'La Gran Apuesta' pero con 'No mires arriba' y ahora la serie sobre sus Lakers, ya no está tan seguro de que le siga gustando el director. Afirma que los guiones de la serie denotan una "escritura perezosa y superficial". Le molesta que los personajes sean maniqueos. "Cada personaje se reduce a un solo rasgo distintivo, como si los guionistas tuviesen miedo de que algo más complejo pudiese hacer que los espectadores no entendieran lo que están viendo". Y da ejemplos: "Jerry Buss (el dueño de los Lakers) es un emprendedor ególatra, Jerry West un entrenador loco, Magic Johnson un simplón sexual y yo mismo un gilipollas pomposo".

Esto en cuanto a cómo han construido a los personajes pero si hablamos del rigor histórico, el mítico número 33 de los Lakers también se despacha sin miramientos. Comenta que sabe de lo que habla porque tras retirarse como jugador también trabajó como guionista, por ejemplo escribió una novela gráfica sobre la Reina Victoria y "la principal diferencia aquí es que la mayoría de las personas retratadas todavía están vivas y tienen un legado que les importa. Yo pude inventarme palabras y acciones para la Reina Victoria pero nunca la denigré". Entonces pasa a poner ejemplos concretos: "Jeanie Buss (hija de Jerry y actual dueña de los Lakers) no entró a trabajar en el equipo cuando su padre lo compró. Tardó unos años en llegar (el tiempo necesario para graduarse en la universidad de Southern California). Convertirla en una niña y que entre a trabajar por ser "la niña de papá" es denigrante porque menosprecia los logros que consiguió por sí misma".

Otros ejemplos que da Abdul-Jabbar se centran en Claire Rothman (contable del equipo). En uno de los episodios se desabrocha un botón de su blusa para que Jerry Buss le haga más caso. Para Kareem ese detalle "reduce la inteligencia del personaje y su competencia solo por hacer la broma fácil".

El rodaje de 'Aterriza Como Puedas'

Y ya si entramos en harina, es verdad que antes hemos dicho que no tenía problemas con la adaptación de sí mismo en la serie, pero sí que hay un detalle que le ha molestado: la escena en la que le dice a un niño "que te jodan" durante el rodaje de 'Aterriza Como Puedas'. Él sabe perfectamente que en aquella época era una persona de trato difícil y alguien muy cerrado en sí mismo pero asegura que nunca insultó a un niño. Es más, lo que le indigna de verdad es que esa escena podría afectar a su fundación ('Skyhook Foundation') en la que ayuda para que los más pequeños que viven en ciudades puedan ir al campo a estudiar ciencia y estar en contacto con la naturaleza. "Cuando la gente ve la serie, pueden sacar la conclusión de que soy una persona agresiva con los niños y podrían estar menos predispuestos a apoyar mi fundación" concluye.

Para terminar el repasito Kareem Abdul-Jabbar se centra en la figura de Jerry West. El exjugador y exentrenador de Los Angeles Lakers ha reconocido en muchas ocasiones que en aquella época tuvo problemas de salud mental y depresión. La imagen que se da de él en la serie a veces se asemeja a la del Diablo de Tasmania de los Looney Tunes. Alguien con ataques de furia incontrolables. Por eso Jabbar es tajante: "Nunca rompió palos de golf ni tiró trofeos por ninguna ventana".

El propio Jerry West ha sido el que más duramente ha cargado contra la serie de HBO Max. Ha solicitado en una carta a la plataforma, a Warner Bros y al propio Adam McKey que retiren la serie de su catálogo por haber realizado una "caracterización deliberadamente falsa" de su persona que le ha causado a él y a su familia un "gran estrés".

De momento ni Warner, ni HBO Max se han pronunciado sobre la carta o sobre el aluvión de críticas vertidas por las leyendas de Los Angeles Lakers pero lo que es seguro es que gracias a todo este lío, 'Tiempo de Victoria' va a aumentar su número de visionados. No hay nada como que hablen de ti para aumentar tu popularidad. Aunque sea para mal.