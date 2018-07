La escapada de Emma, Paul y Jacob con el hijo de Carroll comienza a descontrolarse

AVANCE EN FOTOS DEL CAPÍTULO 5

Después de que Emma, Paul y Jacob se sumergiesen en una nueva aventura de tres en su huida con el hijo de Carroll, todo se les empieza a descontrolar. Ryan pondrá todas sus ideas sobre la mesa para que el FBI consiga encontrar a Joey, pero Carroll tiene seguidores en todas partes... No te pierdas el miércoles los capítulos 5 y 6 de 'The Following', a las 22:30 horas en laSexta.