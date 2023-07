El éxito del estreno de 'Heartstopper' sobre el romance adolescente de Charlie y Nick llevó a Netflix a encargar dos temporadas más inspiradas también en la novela gráfica de Alice Oseman. La segunda llegará a la plataforma el próximo 3 de agosto y en el tráiler hemos podido ver un avance de las historias que nos esperan.

Charlie (Joe Locke) y Nick (Kit Connor) han comenzado una relación y aunque el popular estudiante y jugador del equipo de rugby ha aceptado su bisexualidad, no encuentra el momento de salir del armario ante los demás. En contra de lo que le ha pasado a Connor en la vida real que se vio obligado por los fans a confesar en Twitter que es bisexual, Charlie es comprensivo y está dispuesto a esperar a que el joven esté preparado.

Es cierto que en la primera temporada el protagonista ya le contaba a su madre, interpretada por Olivia Colman, que es bisexual y le cuenta que él y Charlie son novios. Pero hay muchas más personas que no saben aún nada de la relación de los dos jóvenes y no será tan fácil salir del armario ante ellas. "Va muy bien con su madre, pero eso no significa que vaya a ir muy bien con todas las personas de su vida", explica la autora Alice Oseman. Están sus amigos del instituto antes de conocer a Charlie, el equipo de rugby, etc. Tal y como ha asegurado el productor ejecutivo Patrick Walters "no se sale del armario una sola vez, se sale del armario de muchas maneras diferentes y varias veces a lo largo de la vida".

Para los protagonistas va a ser un año convulso porque además de enfrentarse a los exámenes finales, van a vivir un viaje de de ensueño a París y también prepararán el baile de fin de curso. En unas entrevistas para el medio de Netflix 'Tudum', los protagonistas han hablado sobre los nuevos capítulos. "Es muy agradable ver crecer la relación", ha asegurado el actor Kit Connor que da vida al sensible Nick Nelson. Mientras que su coprotagonista Joe Locke también ha destacado "el desarrollo de las historias del resto de personajes".