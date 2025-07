Así describe Kayed Hammad la vida en Gaza tras lograr salir de allí: "Cada escombro huele a muerte"

"En Gaza hay una destrucción total. Cada escombro huele a muerte: a cuerpos quemados, a cadáveres en descomposición que llevan meses bajo las ruinas". Así describe Kayed Hammad el lugar que hasta hace poco llamaba hogar. Es gazatí, padre de cuatro hijos, y durante meses colaboró con laSexta para narrar desde dentro el horror del conflicto que asola su tierra.

Hoy ha logrado salir con su familia. Lo llama "un milagro". Lo cuenta en Al Rojo Vivo como quien aún no termina de creerse que está a salvo. Dejó atrás una vida cercada por las bombas, el miedo, el hambre, la pérdida. Ahora camina por un país en paz, donde el silencio no anticipa ataques y el cielo ya no cae sobre los tejados. Pero le cuesta verlo como una victoria. "Hemos dejado nuestros corazones allí, donde siguen nuestros familiares", dice.

Recuerda a su hijo mayor, que murió en un bombardeo. El dolor sigue ahí, intacto. Pero se agarra a lo que le queda: tres hijos y la esperanza de darles, por fin, una oportunidad de crecer lejos del horror.

En su testimonio también revela el grado extremo de devastación en Gaza, no solo física, sino también emocional y humana. "Estamos como en el corredor de la muerte. Cada uno espera su momento: o le cae una bomba o muere de hambre, sobre todo los niños", relata.

Hace solo unos días, recuerda, ocurrió una escena que retrata con crudeza cómo la guerra convierte la vida en una ruleta trágica: "Un grupo de mujeres y niños esperaban para conseguir una simple lata de leche. En ese momento fueron bombardeados. Murieron 18 personas".