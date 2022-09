En 'Santo' vamos a vivir un thriller de esos que te dejan pegado al sofá pero encima, con la tensión añadida de que el villano de la serie está todo el rato acechando pero nunca sabemos quién es. Esta serie española de Netflix, que se ha rodado a caballo entre España y Brasil y cuenta con un reparto de peso tanto en nuestro país como en el del otro lado del charco, quiere retorcer todavía más el género del thriller para no dejarnos respirar ni un segundo. Hemos estado charlando con varios de sus protagonistas. Victoria Guerra, Bruno Gagliasso y Greta Fernández nos han dedicado unos minutos. La primera pregunta había que hacerla aunque sabíamos de antemano la respuesta. Pero es que la duda nos corroe...

¿Quién es 'Santo'?

La portuguesa Victoria Guerra sale enseguida al paso... "Es que no lo sabemos" (risas). "No lo sabemos. Es un narcotraficante que nadie sabe quién es y no se le ha visto la cara". Es evidente que quieren mantener la sorpresa porque de eso va en gran medida la tensión que hay detrás de esta serie. Es difícil no estarse preguntando a cada momento quién será este villano que trae de cabeza a dos países.

Precisamente, de dificultades hemos seguido hablando porque queremos saber qué es lo más difícil a lo que se han tenido que enfrentar con esta serie. Para Guerra "hablar el portugués de Brasil porque yo soy portuguesa y el acento es muy distinto. Me ha tocado trabajarlo mucho".

Bruno Gagliasso, una de las estrellas más rutilantes del audiovisual brasileiro se centra en cómo se ha enfrentado a su personaje. "La preparación para mí fue muy difícil porque fue muy tensa. Es un personaje que cambia, que siempre está en movimiento. Que hace cosas terribles pero quería darle verdad. Y también las escenas de acción, claro. Porque hacía calor amigo. Mucho calor. Aquí y en Brasil".

En el caso de Greta Fernández, "es difícil como actriz tener una continuidad porque en un momento estás en el 5º capítulo o en el 6º y luego te toca interpretar algo del 2º. Tienes que tener muy claro qué había pasado y qué no había pasado porque todos los personajes empezamos de una manera y acabamos de otra. A todos nos modifica lo que está ocurriendo".

El género de moda

Todos estos cambios se enmarcan en un género, el thriller, que no puede estar más de moda, pero, ¿por qué nos gusta tanto? Según Greta Fernández porque "tiene un ritmo distinto. Tiene un ritmo que engancha más y también la trama suele ser más importante que en otro tipo de géneros como el drama donde la atención puede estar en otro lugar. Aquí quieres saber todo el rato qué pasa, qué pasa, qué pasa...".

Victoria Guerra coincide con Greta y cree que "es un género muy distinto a como es la vida de las personas y eso es interesante. Todos queremos ver un drama, sí pero... dramas tenemos todos todos los días en nuestra vida (risas). A ver, espero que no pero... el thriller tiene un lado que engancha y que es emocionante".

Bruno Gagliasso lo define con un concepto: "Es un rompecabezas. Cuando creemos que vamos por un camino que es cierto, la serie te golpea y de repente es otra cosa".

Otra cosa. Precisamente es a lo que 'Santo' aspira según sus protagonistas. Sin abandonar el thriller, quieren aportar algo más. Quieren que la fuerza de sus protagonistas hable por sí sola. Según Victoria Guerra, "el lado misterioso que tiene, la importancia de la secta... ese lado ficcional... creo que no trata solo sobre el tráfico de personas. Gira en torno a las personas en sí. Los personajes son muy fuertes. No existe un héroe. No hay un personaje bueno o malo. Son todos humanos y tienen un poco de todo". Gagliasso nos deja el titular de la entrevista: "Todos los personajes visitan su infierno personal", sentencia.

Conexión España - Brasil

Es otro de los atractivos de 'Santo'. La serie pivota entre España y Brasil. Entre Salvador de Bahía y Madrid. Sus protagonistas no podrían estar más encantados con esta mezcla. Para Bruno Gagliasso y Victoria Guerra "Madrid es maravilloso y Salvador de Bahía, también". "Son muy distintos, son culturas muy fuertes" reconoce la actriz portuguesa.

Greta Fernández piensa que esta mezcla es otro elemento diferenciador porque cree que "es muy bonito le da una imagen distinta a la serie. De repente cambian los paisajes y creo que eso siempre se agradece. Sobre todo en una serie en la que pasan tantas cosas... Su colega portuguesa coincide porque según Guerra, "Madrid es una ciudad enorme y luego Salvador con el mar al fondo... es muy distinto y creo que funciona muy bien".