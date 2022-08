Eva Perón murió un 26 de julio de 1952, pero su cuerpo no descansó hasta dos décadas después. La historia es tan rocambolesca que si te la cuentan no te la crees. Y por eso hay que contarla como hace 'Santa Evita', la serie de Disney+ basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. En una entrevista con sus protagonistas y artífices, el director Alejandro Maci dice que "a veces la idiosincrasia de un pueblo se define por lo que esconde, no por lo que muestra". Una lectura que en este caso se aplica a Argentina pero que podríamos aplicar a otros países.

La serie, que por cierto producen Salma Hayek Pinault y su socio Pepe Támez, está planteada como un thriller y su director, Alejandro Maci nos explica por qué: "Santa Evita es la historia de un secreto, por eso es un thriller porque es algo que está escondido y que algunos buscaban esconder, otros buscaban descubrir y otros buscaban robar".

Una historia de personajes magnéticos

La miniserie adapta la novela homónima de Tomás Eloy Martínez que cuenta el periplo de los restos de Eva Perón, embalsamados por el español Pedro Ara y que llevaron a la locura obsesiva al militar de inteligencia Moori Koenig, encargado de custodiar el cuerpo de Evita tras el derrocamiento del régimen peronista. La actriz uruguaya Natalia Oureiro da vida a la mandataria, mientras que los españoles Fransesc Orella y Ernesto Alterio interpretan, respectivamente, al médico y al militar. Hemos hablado con los tres sobre obsesiones, pasión y machismo.

Oreiro nos confiesa que sintió una gran "responsabilidad" y por qué no "algo de pánico" al meterse en la piel de un personaje de la magnitud de Eva Perón, aunque tiene muchas ganas de compartir el trabajo con el público. La actriz uruguaya nos cuenta que la serie es la historia "del camino de un cuerpo sin rumbo y sin tumba que se convierte en leyenda y que refleja lo poderosa y luminosa que fue ella (Evita Perón) viva para que, después de muerta, los hombres se siguen obsesionando con ella". Además, es inevitable hacer una lectura feminista porque "todos estos hombres obsesionados con el cuerpo de una mujer poderosa es un reflejo de que los hombres no quieren que las mujeres tengan ese poder".

Si bien, como hemos dicho, la vida de Eva Perón se conoce casi al detalle; hay muy poca documentación del personaje de Moori Koenig "porque él mismo se encargó de no dejar rastro", nos cuenta Ernesto Alterio. Sobre su personaje, afirma que fue "un hombre muy complejo, muy hermético, un militar de inteligencia brillante en lo suyo que se ve sorprendido por algo que se le escapa, que no puede controlar y que tiene que ver con un apasionamiento, un enamoramiento que se escapa de su control". Koenig fue el encargado de recuperar, después del derrocamiento de Perón, el cuerpo de Evita que había embalsamado el doctor Pedro Ara y en el que el doctor seguía trabajando en un laboratorio improvisado en la sede de la CGT a la espera de que fuera enterrado en el mausoleo del monumento al descamisado que nunca se llegó a construir. La sorpresa llegó cuando, según cuenta la novela, Koenig se encontró con cuatro cuerpos y no uno y urdió un plan para hacer desaparecer tanto el cuerpo como las réplicas y evitar así que se convirtiera en un símbolo para los peronistas. Lo curioso es que allí donde se escondía el cuerpo aparecían velas y flores desquiciando a quien lo custodiase.

En el caso de Pedro Ara, el médico español que interpreta Francesc Orella, también nos encontramos ante un profesional brillante. Y en su caso la obsesión con el cuerpo de Eva Perón tiene una motivación científica porque "el embalsamamiento de Eva Perón fue el gran reto profesional de su vida" y así lo reflejó en su libro de memorias que ha servido como documentación para la serie. Orella nos cuenta que "era muy celoso de su profesión y un perfeccionista y se convirtió en el guardián del cuerpo de Eva Perón". Esa situación no fue algo que buscase y de hecho él se mantuvo al margen de la política, pero "se encontró con lo que se encontró a nivel político, los acontecimientos le superaron y le obligaron a ser el guardián. Es verdad que hay una obsesión también del médico, pero es más profesional", nos dice.

¿Qué es cierto y qué no en 'Santa Evita'?

Alejandro Maci apunta a que estamos ante "una historia sobre el dominio y la apropiación": "Claramente los seres humanos somos capaces de desarrollar una enorme crueldad cuando no obtenemos lo que creemos que debiéramos obtener", explica. Y en la serie los "militares actúan como una metáfora de la masculinidad, que se adueñan de una víctima mujer por venganza, por despecho, por seducción, por perversión por tantas cuestiones que han provocado que si no les alcanzaba Eva viva había que disputar su cadáver". Todas estas "reflexiones sociológicas", asegura Maci, "el espectador las verá probablemente en una segunda lectura".

Ante lo inverosímil de la historia de los cuatro cuerpos de Eva Perón, es inevitable preguntarnos qué hay de cierto y qué no en 'Santa Evita'. Maci lo tiene claro y explica que todo lo que se ve "es verdad en cuanto a novela, no hay falseamiento". Pero el director también especifica que "la serie no pretende hacerse cargo de un curso de historia argentina, no lo es, ni debiera serlo". "La serie está basada en una novela que proviene de una investigación y los elementos de la novela son hechos históricos pero es una novela, no un libro de historia", insiste.

Una miniserie con rasgos de superproducción

A través de sus siete episodios, 'Santa Evita' cuenta una historia en forma de thriller y a pesar de su aspecto íntimo, es una superproducción rodada en más de 40 localizaciones de Buenos Aires, Argentina, con más de 120 actores y actrices, y 1300 extras. Además, a las complicaciones de un rodaje y una preproducción en pandemia se suma el hecho de que la serie abarca cinco épocas diferentes porque "recorre aspectos del pasado de Eva Perón hasta el cénit de su poder, los acontecimientos que rodearon su muerte y los años posteriores, además todo esto se intercala con la historia del periodista que en los años 70 investiga lo sucedido", tal y como nos contaba Alejandro Maci. En definitiva, 'Santa Evita' va a ser para el público todo un descubrimiento porque "se va a enterar de lo que nunca supo, de lo que estuvo oculto debajo de las piedras".