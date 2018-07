Sonia Martínez: "Este jueves culmina una aventura que empezó en el verano de 2013"

Los Refugiados viajarán desde el futuro para asentarse el jueves en el prime time de laSexta. La ficción, que ATRESMEDIA TELEVISIÓN estrena simultáneamente en todos sus canales y en ATRESPLAYER, está protagonizada por Natalia Tena (Juego de Tronos, Harry Potter), David Leon (RocknRolla, Vera) y Will Keen (Holby City, The Bill, The Impressionists, Wired, Casualty 1907, Elisabeth) junto a Brendan Price (Los Sin Nombre), Gillian Apter (Celia), y Charlotte Vega (El secreto de Puente Viejo).

Con producción ejecutiva de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Nacho Manubens, Refugiados es una idea original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por David Pinillos y Elías León y grabada en la sierra madrileña.