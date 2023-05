Lo de Nadiuska fue algo más que hacer películas. Lo de esta actriz de los años 70 fue una era. La suya. Así lo apuntaban ya en la revista 'Triunfo' en 1975. Es más, ese fue precisamente el titulo de un artículo de opinión del número 651 de la publicación.

Allí hablaron de su origen: padre ruso, madre polaca y pasado como bailarina profesional. Pero también sobre su éxito. Ese que le hacía aparecer en todas las películas que se estrenaban en el momento: "Perversión", "Un lujo a su alcance", "Una abuelita de antes de la guerra" y "Polvo eres".

"En un principio sí me contrataban por el físico, después no, ya me ha llamado como actriz", expresaba la actriz en declaraciones recogidas por el citado medio. La mayor estrella del cine del destape y sex symbol de los años 70 ya había interpretado para entonces el papel de amante en varios de sus filmes. También el de secretaria en una editorial. A ella se le atribuía por aquel entonces el inicio del cine de "la apertura".

La cineasta Eva Vizcarra, quien se ha dedicado a reconstruir en un documental una de las etapas más injustas del cine español, ha asegurado recientemente que gracias a actrices como Nadiuska (entre las que se encuentra Claudia Gravy, Teresa Gimpera, Eva Liberten, Josele Román, Agatha Lys o Susana Estrada) a partir de los años 80 se empezó a hacer un cine más libre y con más poder para la mujer.

La historia de esta revolucionaria mujer se recoge en Sonora a través de un documental que saca a la luz qué fue de aquella mujer que lo tenía todo y que desapareció de repente internándose en un centro psiquiátrico regentado por monjas.

.